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Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю
Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю - 24.06.2024, ПРАЙМ
Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю
Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, это - террористический удар президента США Джо Байдена против России. Такое мнение | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:15+0300
2024-06-24T15:15+0300
севастополь
теракт
сша
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, это - террористический удар президента США Джо Байдена против России. Такое мнение выразили читатели портала Breitbart.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Путин – это настоящий государственный деятель, заботящийся об интересах своего народа. Однако очевидно, что определенная секта людей у нас желает наступления конца света и делает все возможное, чтобы это произошло", - сказал Tigger.По мнению других читателей, военное участие США в конфликте не имеет ничего общего с национальной безопасностью. Комментаторы также осудили Киев за обстрелы российских территорий, атаки на ЗАЭС, а также требования вернуть Крым.Кроме того, один из читателей, jordanminn, предложил отомстить Америке, ударив по "пляжам города Рехобота в родном штате Байдена Делаваре".Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240624/ukraina-849441182.html
севастополь
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севастополь, теракт, сша
СЕВАСТОПОЛЬ, теракт, США
15:15 24.06.2024
 
Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю

Читатели американского Breitbart осудили удары ВСУ по Севастополю

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, это - террористический удар президента США Джо Байдена против России. Такое мнение выразили читатели портала Breitbart.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
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"Путин – это настоящий государственный деятель, заботящийся об интересах своего народа. Однако очевидно, что определенная секта людей у нас желает наступления конца света и делает все возможное, чтобы это произошло", - сказал Tigger.
По мнению других читателей, военное участие США в конфликте не имеет ничего общего с национальной безопасностью. Комментаторы также осудили Киев за обстрелы российских территорий, атаки на ЗАЭС, а также требования вернуть Крым.
Кроме того, один из читателей, jordanminn, предложил отомстить Америке, ударив по "пляжам города Рехобота в родном штате Байдена Делаваре".
Полный текст читайте на ИноСМИ
Михаил Подоляк - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно
14:25
 
СЕВАСТОПОЛЬтерактСША
 
 
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