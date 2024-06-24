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Может нас погубить: в США забили тревогу из-за стратегии по России
Может нас погубить: в США забили тревогу из-за стратегии по России - 24.06.2024, ПРАЙМ
Может нас погубить: в США забили тревогу из-за стратегии по России
США из-за вседозволенности считают, что могут диктовать Рссии, что ей делать. Эта политика погубит Вашингтон, заявил в эфире Dialogue Works американский... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:52+0300
2024-06-24T16:52+0300
2024-06-24T16:54+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. США из-за вседозволенности считают, что могут диктовать Рссии, что ей делать. Эта политика погубит Вашингтон, заявил в эфире Dialogue Works американский экономист Джеффри Сакс."США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. "Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим". Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие", - сказал эксперт.Сакс также напомнил о праве Москвы требовать от Вашингтона не размещать военные базы рядом со страной. США ее откровенно игнорируют, подчеркнул экономист.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, россия
Может нас погубить: в США забили тревогу из-за стратегии по России
Сакс предупредил о серьезных последствиях политики силы США в отношении России
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ.
США из-за вседозволенности считают, что могут диктовать Рссии, что ей делать. Эта политика погубит Вашингтон, заявил в эфире Dialogue Works
американский экономист Джеффри Сакс.
"США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. "Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим". Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие", - сказал эксперт.
Сакс также напомнил о праве Москвы требовать от Вашингтона не размещать военные базы рядом со страной. США ее откровенно игнорируют, подчеркнул экономист.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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