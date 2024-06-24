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Может нас погубить: в США забили тревогу из-за стратегии по России

Может нас погубить: в США забили тревогу из-за стратегии по России - 24.06.2024, ПРАЙМ

Может нас погубить: в США забили тревогу из-за стратегии по России

США из-за вседозволенности считают, что могут диктовать Рссии, что ей делать. Эта политика погубит Вашингтон, заявил в эфире Dialogue Works американский... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:52+0300

2024-06-24T16:52+0300

2024-06-24T16:54+0300

политика

сша

россия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. США из-за вседозволенности считают, что могут диктовать Рссии, что ей делать. Эта политика погубит Вашингтон, заявил в эфире Dialogue Works американский экономист Джеффри Сакс."США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. "Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим". Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие", - сказал эксперт.Сакс также напомнил о праве Москвы требовать от Вашингтона не размещать военные базы рядом со страной. США ее откровенно игнорируют, подчеркнул экономист.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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