https://1prime.ru/20240624/sud-849434393.html
В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов"
В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов" - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов"
Московский замоскворецкий суд задержал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. Об этом РИА... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:23+0300
2024-06-24T12:23+0300
2024-06-24T13:22+0300
россия
суд
мошенничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:40:3177:1827_1920x0_80_0_0_261e1420129a1ac2e767e186adc071a1.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Московский замоскворецкий суд задержал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. Об этом РИА Новости рассказали в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года", - сказали в суде. По информации следования, Мусин подозревается в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Отмечается, что он, будучи гендиректором акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил выделенные МВД для выполнения оборонного заказа денежные средства.Акционерное общество "Уральские заводы", входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы "Уральские заводы" - предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют "Уральским заводам" проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_b8578d6fce610fa328222e7cdf95514e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд
РОССИЯ, суд, Мошенничество
В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов"
Суд арестовал главу "Уральских заводов" Мусина по обвинению в мошенничестве
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Московский замоскворецкий суд задержал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. Об этом РИА Новости рассказали в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года", - сказали в суде.
По информации следования, Мусин подозревается в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Отмечается, что он, будучи гендиректором акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил выделенные МВД для выполнения оборонного заказа денежные средства.
Акционерное общество "Уральские заводы", входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы "Уральские заводы" - предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют "Уральским заводам" проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.