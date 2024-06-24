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В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов" - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов"
В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов" - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов"
Московский замоскворецкий суд задержал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. Об этом РИА... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:23+0300
2024-06-24T13:22+0300
россия
суд
мошенничество
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Московский замоскворецкий суд задержал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. Об этом РИА Новости рассказали в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года", - сказали в суде. По информации следования, Мусин подозревается в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Отмечается, что он, будучи гендиректором акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил выделенные МВД для выполнения оборонного заказа денежные средства.Акционерное общество "Уральские заводы", входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы "Уральские заводы" - предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют "Уральским заводам" проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.
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россия, суд
РОССИЯ, суд, Мошенничество
12:23 24.06.2024 (обновлено: 13:22 24.06.2024)
 
В Москве арестовали гендиректора "Уральских заводов"

Суд арестовал главу "Уральских заводов" Мусина по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Московский замоскворецкий суд задержал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. Об этом РИА Новости рассказали в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года", - сказали в суде.
По информации следования, Мусин подозревается в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Отмечается, что он, будучи гендиректором акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил выделенные МВД для выполнения оборонного заказа денежные средства.
Акционерное общество "Уральские заводы", входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы "Уральские заводы" - предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют "Уральским заводам" проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.
 
МошенничествоРОССИЯсуд
 
 
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