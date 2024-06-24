https://1prime.ru/20240624/sud-849442125.html
Суд взыскал с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей
Суд взыскал с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей - 24.06.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей
Мещанский суд Москвы взыскал почти миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка "МЕНАТЕП"... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T14:50+0300
2024-06-24T14:50+0300
2024-06-24T15:02+0300
экономика
россия
суд
компенсация
https://cdnn.1prime.ru/img/77657/79/776577911_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_194c2f1c35c52b02c8dc41f67b8aaff2.jpg
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы взыскал почти миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд о взыскании денежных средств, денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства."Исковые требования удовлетворить полностью", — огласил решение судья. Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited и создали холдинг с различными компаниями. Через них выручка от продажи нефти и нефтепродуктов накапливалась на банковских счетах, а затем выводилась и использовалась для личного обогащения.До сих пор ответчики не возместили ущерб, несмотря исполнительное производство от 2005 года. Подставные компании, задействованные ответчиками, за исключением ООО "Сибирская лизинговая компания", ликвидированы без правопреемства.В ходе следствия по факту неправомерных действий в отношении НК "ЮКОС" на счетах компаний в банке "Траст" обнаружили денежные средства.В Генпрокуратуре посчитали, что деньги подлежат обращению в доход государства в счет погашения долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в ПАО НБ "Траст". В 2005 году суд приговорил Ходорковского* к девяти годам лишения свободы, признав его виновным по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в уклонении от налогов путем хищения и мошенничестве. В 2007 году было возбуждено второе уголовное дело. В 2010-м его признали виновным в хищении и легализации средств, полученных преступным путем, и приговорили к 13,5 годам лишения свободы.В январе, как следует из базы розыска МВД РФ, Ходорковского* вновь объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре на него было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты об СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://1prime.ru/20240520/milliard-848322131.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77657/79/776577911_33:0:1456:1067_1920x0_80_0_0_f4ea0548e4d47967ba963fa4e3b2004e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, компенсация
Экономика, РОССИЯ, суд, компенсация
Суд взыскал с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей
Суд взыскал с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы взыскал почти миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд о взыскании денежных средств, денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства.
"Исковые требования удовлетворить полностью", — огласил решение судья.
Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited и создали холдинг с различными компаниями. Через них выручка от продажи нефти и нефтепродуктов накапливалась на банковских счетах, а затем выводилась и использовалась для личного обогащения.
До сих пор ответчики не возместили ущерб, несмотря исполнительное производство от 2005 года. Подставные компании, задействованные ответчиками, за исключением ООО "Сибирская лизинговая компания", ликвидированы без правопреемства.
В ходе следствия по факту неправомерных действий в отношении НК "ЮКОС" на счетах компаний в банке "Траст" обнаружили денежные средства.
В Генпрокуратуре посчитали, что деньги подлежат обращению в доход государства в счет погашения долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в ПАО НБ "Траст".
Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей
В 2005 году суд приговорил Ходорковского* к девяти годам лишения свободы, признав его виновным по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в уклонении от налогов путем хищения и мошенничестве. В 2007 году было возбуждено второе уголовное дело. В 2010-м его признали виновным в хищении и легализации средств, полученных преступным путем, и приговорили к 13,5 годам лишения свободы.
В январе, как следует из базы розыска МВД РФ, Ходорковского* вновь объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре на него было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты об СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента