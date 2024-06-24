https://1prime.ru/20240624/sud-849446585.html

Суд приговорил членов ячейки торрористов из Дагестана к лишению свободы

Суд приговорил членов ячейки торрористов из Дагестана к лишению свободы - 24.06.2024, ПРАЙМ

Суд приговорил членов ячейки торрористов из Дагестана к лишению свободы

Организатор и три члена ячейки терриристического сообщества, которое функционировало в дагестанской исправительной колонии пориговорены к лишению свободы на... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:15+0300

2024-06-24T16:15+0300

2024-06-24T16:15+0300

суд

терроризм

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - ПРАЙМ. Организатор и три члена ячейки терриристического сообщества, которое функционировало в дагестанской исправительной колонии пориговорены к лишению свободы на сроки от восьми до двадцати лет. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. Отмечается, что подсудимые Башир Дибирасулаев, Ислам Ахмедов, Амирхан Акмурзаев и Ислам Алиев во время отбывания наказания в исправительной колонии вступили в террористическое сообщество, содействовали террористической деятельности. По словам представителя суда, члены ячейки распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, а такж изучали соответствующую литературу. Кроме того, Дибирасулаев, Акмурзаев и Алиев призывали распространять идеологию после выхода на свободу, вовлекать новых лиц. Помимо этого, Дибирасулаев в 2019 году в качестве главы террористического сообщества разрабатывал планы деятельности, распределял роли и обязанности между участниками и проводил идеологическую работу. "В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Дибирасулаеву – по совокупности настоящего приговора и Хасавюртовского городского суда Дагестана - 20 лет... Ахмедову - 12 лет... Акмурзаеву - 8 лет... Алиеву – по совокупности настоящего приговора, Тверского районного суда и Бабушкинского районного суда Москвы - 10 лет 6 дней в исправительной колонии строгого режима", - заключил представитель суда.Как добавил собеседник РИА Новости. приговор еще не вступил в силу.

https://1prime.ru/20240624/sud-849442125.html

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суд, терроризм