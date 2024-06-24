https://1prime.ru/20240624/svo-849429132.html
Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе
Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе - 24.06.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе
В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:38+0300
2024-06-24T09:38+0300
2024-06-24T09:48+0300
россия
украина
одесса
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
ДОНЕЦК, 24 июн - ПРАЙМ. В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Отмечатся, что, по данным Сопротивления, на заводе располагался склад с поставленными Западом новыми ракетами.Лебелдев уточнил, что под атаку попали порядка десяти иностранных наемников. Так же он предоставил фото и видео, на которых виден большой темный столб дыма.
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217583.html
украина
одесса
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, одесса, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, Одесса, СВО
Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе
Подполье: в Одессе произошел мощный взрыв в районе склада с западными ракетами
ДОНЕЦК, 24 июн - ПРАЙМ. В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Отмечатся, что, по данным Сопротивления, на заводе располагался склад с поставленными Западом новыми ракетами.
Лебелдев уточнил, что под атаку попали порядка десяти иностранных наемников. Так же он предоставил фото и видео, на которых виден большой темный столб дыма.
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации