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Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе
Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе - 24.06.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе
В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:38+0300
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ДОНЕЦК, 24 июн - ПРАЙМ. В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Отмечатся, что, по данным Сопротивления, на заводе располагался склад с поставленными Западом новыми ракетами.Лебелдев уточнил, что под атаку попали порядка десяти иностранных наемников. Так же он предоставил фото и видео, на которых виден большой темный столб дыма.
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россия, украина, одесса, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, Одесса, СВО
09:38 24.06.2024 (обновлено: 09:48 24.06.2024)
 
Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе

Подполье: в Одессе произошел мощный взрыв в районе склада с западными ракетами

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
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ДОНЕЦК, 24 июн - ПРАЙМ. В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Отмечатся, что, по данным Сопротивления, на заводе располагался склад с поставленными Западом новыми ракетами.
Лебелдев уточнил, что под атаку попали порядка десяти иностранных наемников. Так же он предоставил фото и видео, на которых виден большой темный столб дыма.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации
16 июня, 16:30
 
РОССИЯУКРАИНАОдессаСВО
 
 
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