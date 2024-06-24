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Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе

Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе - 24.06.2024, ПРАЙМ

Подполье сообщило о взрыва в районе склада с ракетами в Одессе

В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T09:38+0300

2024-06-24T09:38+0300

2024-06-24T09:48+0300

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ДОНЕЦК, 24 июн - ПРАЙМ. В Одессе прогремел взрыв на заводе тяжелого краностроения "Краян". Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Отмечатся, что, по данным Сопротивления, на заводе располагался склад с поставленными Западом новыми ракетами.Лебелдев уточнил, что под атаку попали порядка десяти иностранных наемников. Так же он предоставил фото и видео, на которых виден большой темный столб дыма.

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