Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240624/terakt-849427587.html
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:49+0300
2024-06-24T08:55+0300
происшествия
россия
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_4e2a3673ca5661411f8839244e72b12a.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. Отмечается, что режим КТО отменен на фоне "ликвидации угроз жизни и здоровью граждан".Ранее сообщалось, что 23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате происшествия были возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции.В результате террористического акта произошло возгорание в синагоге в Дербенте.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ee6d2d6f0ab9c9ab46dfec17465c8aca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, теракт
Происшествия, РОССИЯ, теракт
08:49 24.06.2024 (обновлено: 08:55 24.06.2024)
 
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

НАК: в Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.
Отмечается, что режим КТО отменен на фоне "ликвидации угроз жизни и здоровью граждан".
Ранее сообщалось, что 23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате происшествия были возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции.
В результате террористического акта произошло возгорание в синагоге в Дербенте.
 
ПроисшествияРОССИЯтеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала