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В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T08:49+0300

2024-06-24T08:49+0300

2024-06-24T08:55+0300

происшествия

россия

теракт

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. Отмечается, что режим КТО отменен на фоне "ликвидации угроз жизни и здоровью граждан".Ранее сообщалось, что 23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате происшествия были возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции.В результате террористического акта произошло возгорание в синагоге в Дербенте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, теракт