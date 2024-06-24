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В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:49+0300
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2024-06-24T08:55+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. Отмечается, что режим КТО отменен на фоне "ликвидации угроз жизни и здоровью граждан".Ранее сообщалось, что 23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате происшествия были возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции.В результате террористического акта произошло возгорание в синагоге в Дербенте.
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россия, теракт
Происшествия, РОССИЯ, теракт
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
НАК: в Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, правовой режим КТО отменен, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.
Отмечается, что режим КТО отменен на фоне "ликвидации угроз жизни и здоровью граждан".
Ранее сообщалось, что 23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате происшествия были возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции.
В результате террористического акта произошло возгорание в синагоге в Дербенте.