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Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР - 24.06.2024, ПРАЙМ
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Одним из ликвидированных в Дагестане боевиков оказался председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе Али Закаригаев. Об этом агентству... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:21+0300
2024-06-24T13:21+0300
2024-06-24T13:28+0300
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Одним из ликвидированных в Дагестане боевиков оказался председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе Али Закаригаев. Об этом агентству РИА Новости рассказали в региональном отделении. "Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", – сказала руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Зурида Валеева.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.
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россия, теракт
Происшествия, РОССИЯ, теракт
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Ликвидированный боевик Закаригаев был председателем отделения "Справедливой России"
МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Одним из ликвидированных в Дагестане боевиков оказался председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе Али Закаригаев. Об этом агентству РИА Новости рассказали в региональном отделении.
"Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", – сказала руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Зурида Валеева.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.
СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.