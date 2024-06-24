https://1prime.ru/20240624/terakt-849437293.html

Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР

Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР - 24.06.2024, ПРАЙМ

Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР

Одним из ликвидированных в Дагестане боевиков оказался председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе Али Закаригаев. Об этом агентству... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:21+0300

2024-06-24T13:21+0300

2024-06-24T13:28+0300

происшествия

россия

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849431211_0:31:1624:945_1920x0_80_0_0_ef81fcaee8f65d53eb87dd9369a44f3e.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Одним из ликвидированных в Дагестане боевиков оказался председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе Али Закаригаев. Об этом агентству РИА Новости рассказали в региональном отделении. "Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", – сказала руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Зурида Валеева.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, теракт