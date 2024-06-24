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В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших
В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших
Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:43+0300
2024-06-24T16:43+0300
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики Сергей Меликов. Он также добавил, что размер выплаты пострадавшим будет зависеть от степени их ранения.Отмечается, что выплаты будут произведены за счет средств фонда "Мы вместе".Меликов ранее говорил, что жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
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россия, дагестан
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан
16:43 24.06.2024
 
В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших

Меликов: семьи погибших при терактах в Дагестане получат по миллиону рублей

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики Сергей Меликов.
Он также добавил, что размер выплаты пострадавшим будет зависеть от степени их ранения.
Отмечается, что выплаты будут произведены за счет средств фонда "Мы вместе".
Меликов ранее говорил, что жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
 
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