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В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших

В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших

Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:43+0300

2024-06-24T16:43+0300

2024-06-24T16:43+0300

происшествия

россия

дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики Сергей Меликов. Он также добавил, что размер выплаты пострадавшим будет зависеть от степени их ранения.Отмечается, что выплаты будут произведены за счет средств фонда "Мы вместе".Меликов ранее говорил, что жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.

дагестан

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