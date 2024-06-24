https://1prime.ru/20240624/terakt-v-dagestane-849448711.html
В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших
В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших
Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:43+0300
2024-06-24T16:43+0300
2024-06-24T16:43+0300
происшествия
россия
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849445127_0:41:1705:1000_1920x0_80_0_0_659fe4a4c38e24b0c5dc364a508cf68c.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики Сергей Меликов. Он также добавил, что размер выплаты пострадавшим будет зависеть от степени их ранения.Отмечается, что выплаты будут произведены за счет средств фонда "Мы вместе".Меликов ранее говорил, что жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849445127_156:0:1561:1054_1920x0_80_0_0_5d31a24ead8aad016cbba8c79ad38058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дагестан
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан
В Дагестане рассказали о выплатах пострадавшим семьям погибших
Меликов: семьи погибших при терактах в Дагестане получат по миллиону рублей
МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате террористических атак в Дагестане получат до 500 тысяч рублей, семьям погибших будет выплачено по миллиону, рассказал глава республики Сергей Меликов.
Он также добавил, что размер выплаты пострадавшим будет зависеть от степени их ранения.
Отмечается, что выплаты будут произведены за счет средств фонда "Мы вместе".
Меликов ранее говорил, что жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.