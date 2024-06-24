https://1prime.ru/20240624/tokaev-849444989.html

Президент Казахстана осудил варварский удар ВСУ по Севастополю

Президент Казахстана осудил варварский удар ВСУ по Севастополю - 24.06.2024, ПРАЙМ

Президент Казахстана осудил варварский удар ВСУ по Севастополю

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным осудил варварский удар по Севастополю и выразил... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T15:40+0300

2024-06-24T15:40+0300

2024-06-24T16:04+0300

касым-жомарт токаев

владимир путин

теракт

севастополь

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным осудил варварский удар по Севастополю и выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане", - сказано в тексте.Добавляется, что казахстанский лидер также решительно осудил "варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе".В ходе разговора Путин и Токаев отметили готовность нарастить взаимодействие по борьбе с терроризмом. Главы двух государств также договорились продолжить личные контакты, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества 3-4 июля.23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения, есть погибшие и пострадавшие.В тот же день ВСУ выпустили американские ракеты ATACMS над территорией Крыма, одна из них взорвалась над Севастополем. В результате четыре человека погибли, более 150 пострадали.

https://1prime.ru/20240624/volodin-849442013.html

севастополь

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касым-жомарт токаев, владимир путин, теракт, севастополь