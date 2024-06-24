https://1prime.ru/20240624/traur-849425507.html

В Дагестане объявлен трехдневный траур

В Дагестане объявлен трехдневный траур - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Дагестане объявлен трехдневный траур

В Дагестане в ближайшие три дня объявлен траур, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T05:53+0300

2024-06-24T05:53+0300

2024-06-24T05:53+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В Дагестане в ближайшие три дня объявлен траур, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона. "24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги", - отмечается в сообщении. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории республики, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. "Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - указывается в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В республике введен правовой режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил об уничтожении шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в Дагестане продолжаются.

https://1prime.ru/20240624/dagestan-849425142.html

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