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В Дагестане объявлен трехдневный траур
В Дагестане объявлен трехдневный траур - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Дагестане объявлен трехдневный траур
В Дагестане в ближайшие три дня объявлен траур, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:53+0300
2024-06-24T05:53+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В Дагестане в ближайшие три дня объявлен траур, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона. "24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги", - отмечается в сообщении. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории республики, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. "Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - указывается в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В республике введен правовой режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил об уничтожении шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в Дагестане продолжаются.
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терроризм
В Дагестане объявлен трехдневный траур
В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В Дагестане в ближайшие три дня объявлен траур, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона.
"24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги", - отмечается в сообщении.
Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории республики, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.
Главу района в Дагестана исключили из ЕР за участие его сыновей в терактах
"Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - указывается в сообщении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.
В республике введен правовой режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил об уничтожении шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в Дагестане продолжаются.