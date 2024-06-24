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Цены на медь снизились в условиях вялого спроса в Китае

Цены на медь снизились в условиях вялого спроса в Китае - 24.06.2024, ПРАЙМ

Цены на медь снизились в условиях вялого спроса в Китае

Фьючерсы на медь снизились в цене в понедельник, так как укрепление доллара США и опасения, вызванные вялостью спроса в Китае, заставили трейдеров... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:43+0300

2024-06-24T11:43+0300

2024-06-24T11:43+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на медь снизились в цене в понедельник, так как укрепление доллара США и опасения, вызванные вялостью спроса в Китае, заставили трейдеров воздерживаться от активных действий.По состоянию на 03.03 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,2%, до 9661,5 доллара за тонну. Цены упали на 13% по сравнению с достигнутым в мае рекордным максимумом выше 11 100 долларов за тонну.Наиболее активно торгующиеся июльские фьючерсы на медь на SHFE снизились на 1,5%, до 78 490 юаней за тонну.Доллар США торговался около почти 8-недельного максимума, тогда как трейдеры ждут новых данных США по инфляции, которые будут представлены на этой неделе. Они могут повлиять на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы.Укрепление доллара делает цветные металлы менее доступными для держателей иных валют.Запасы меди на складах SHFE увеличились с начала года в десять раз, до 322 910 тонн, что свидетельствует об избытке предложения в Китае.Доходы бюджета Китая в январе-мае 2024 года сократились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, так как слабость спроса тормозит восстановление экономики.Алюминий на LME упал в цене на 0,3%, до 2507 долларов за тонну, никель подорожал на 0,5%, до 17 315 долларов, цинк торговался без изменений, по 2841,5 доллара за тонну. Свинец потерял 0,3%, до 2184,5 доллара, а олово прибавило 0,3%, до 32 765 долларов.На SHFE алюминий просел почти на 1%, до 20 320 юаней за тонну, никель – на 0,2%, до 135 050 юаней, цинк – на 0,4%, до 23 745 юаней, а олово – на 0,8%, до 271 750 юаней. Свинец подорожал на 0,4%, до 18 890 юаней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы