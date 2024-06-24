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Цены на медь снизились ввиду вялого спроса в Китае и роста запасов

Цены на медь снизились ввиду вялого спроса в Китае и роста запасов - 24.06.2024, ПРАЙМ

Цены на медь снизились ввиду вялого спроса в Китае и роста запасов

Фьючерсы на медь в понедельник снизились в цене под давлением вялого спроса в Китае, мировом лидере по потреблению этого металла, и существенного роста поставок | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:39+0300

2024-06-24T16:39+0300

2024-06-24T16:39+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на медь в понедельник снизились в цене под давлением вялого спроса в Китае, мировом лидере по потреблению этого металла, и существенного роста поставок на склады, зарегистрированные на Лондонской бирже металлов (LME). При этом ослабление доллара оказало котировкам некоторую поддержку.Ориентирные фьючерсы на медь на LME в ходе официальных торгов подешевели на 0,1%, до 9675 долларов за тонну. Цены упали на 13% по сравнению с достигнутым в мае рекордным максимумом выше 11 100 долларов за тонну ввиду признаков низкого спроса в Китае и других странах."Фонды торгуют этими (цветными) металлами на фоне колебаний доллара", – заметил один из трейдеров, добавив, что для значимого роста цен на медь потребуются признаки сильного роста потребления в Китае.Запасы меди на складах SHFE на прошлой неделе снизились, но все еще составляют 322 910 тонн против примерно 30 000 тонн в январе.Тем временем на зарегистрированных на LME складах запасы меди с середины мая подскочили более чем на 60% до 167 825 тонн. Большинство поставок на азиатские склады поступает из Китая.Из-за отсутствия опасений насчет поставок на рынок LME возник рекордный дисконт, с которым торгуется медь на физическом рынке в сравнении с трехмесячными контрактами. Сейчас дисконт составляет около 135 долларов за тонну.Тревожным признаком для промышленных металлов также является усиление протекционизма, в том числе планы ЕС ввести пошлины на электромобили китайского производства."Поскольку экспорт крайне важен для экономики Китая, растут опасения относительно этих барьеров и угрозы, которую они представляют для будущего экспорта", – говорится в заметке Marex.Тем временем никель подешевел до 17 100 долларов за тонну, минимума с начала апреля, ввиду увеличения запасов на складах LME с ноября более чем в два раза, до 90 906 тонн.Однако Джим Леннон из Macquarie теперь прогнозирует в этом году менее крупный профицит – 117 000 тонн – из-за таких причин, как усиление спроса со стороны заводов по выпуску нержавеющей стали.Никель на момент написания статьи никель подорожал на 0,2% до 17 260 долларов.Алюминий подешевел на 0,3% до 2505 долларов, цинк подорожал на 0,5% до 2857 долларов, свинец снизился в цене на 0,1% до 2188 долларов, а олово выросло в цене на 0,5% до 32 845 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы