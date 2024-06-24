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В Кремле ответили на вопрос о закрытии туристического сезона в Крыму
В Кремле ответили на вопрос о закрытии туристического сезона в Крыму - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о закрытии туристического сезона в Крыму
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов про перспективы туристического сезона в Крыму на фоне атак ВСУ. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:39+0300
2024-06-24T12:39+0300
2024-06-24T12:39+0300
дмитрий песков
крым
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов про перспективы туристического сезона в Крыму на фоне атак ВСУ."Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу", - отметил Песков. Продажи туров на крымские курорты в этом году идут активнее, чем годом ранее. В 2023-м полуостров году принял 5,2 миллиона туристов, из них почти 60 процентов прибыли по Крымскому мосту и примерно треть - по железной дороге, 14 процентов - на автомашинах через новые территории.
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дмитрий песков, крым, ракеты atacms, туризм
Дмитрий Песков, КРЫМ, ракеты ATACMS, Туризм
В Кремле ответили на вопрос о закрытии туристического сезона в Крыму
Песков: решения о закрытии туристического сезона в Крыму из-за атаки ВСУ нет
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов про перспективы туристического сезона в Крыму на фоне атак ВСУ.
"Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу", - отметил Песков.
Продажи туров на крымские курорты в этом году идут активнее, чем годом ранее. В 2023-м полуостров году принял 5,2 миллиона туристов, из них почти 60 процентов прибыли по Крымскому мосту и примерно треть - по железной дороге, 14 процентов - на автомашинах через новые территории.