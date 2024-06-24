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В Турция рассказали об опасениях потерять российских туристов из-за цен - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Турция рассказали об опасениях потерять российских туристов из-за цен
В Турция рассказали об опасениях потерять российских туристов из-за цен - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Турция рассказали об опасениях потерять российских туристов из-за цен
Туристический сектор Турции боится потерять российских туристов на фоне высоких цен, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T07:08+0300
2024-06-24T07:08+0300
туризм
турция
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АНКАРА, 24 июн – ПРАЙМ. Туристический сектор Турции боится потерять российских туристов на фоне высоких цен, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Низкий спрос на июльские путёвки в Турцию из России привёл к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. По его словам, путёвка в Турцию в июле в простой четырёхзвёздочный отель обойдётся туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвёздочную гостиницу - не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих. "В рамках борьбы с инфляцией в Турции нежелательно повышение валютных курсов. Поскольку инфляция увеличивается с ростом валютных курсов, проводится такая политика. Компании, чьи затраты на турецкую лиру растут, устанавливают высокие цены, когда продают свои товары и услуги в иностранной валюте. Наибольшее отражение этого мы видим в сфере туризма", - заявил Беюкшахин. По его словам, стоимость недельного отдыха, составлявшая в среднем 1500-2000 евро, поднялась выше 3000 евро. "Европейские туристы чувствуют себя особенно неуютно в этой ситуации и отправляются в другие страны", - подчеркнул эксперт. Беюкшахин подчеркнул важность доходов от туризма для Турции. "Ежегодно доходы от туризма составляют не менее 50 миллиардов долларов. Чтобы не потерять их, необходимо повысить обменные курсы, но правительство пока этого не допустит. Поэтому дорогой туризм продолжится и в этом году. Можно будет составить план на сезон 2025 года. Но туристический сектор боится потерять европейских и российских туристов, которые могут уехать в такие страны, как Египет, Южный Кипр, Греция и Испания", - сказал он. При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Ранее посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
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туризм, турция
Туризм, ТУРЦИЯ
07:08 24.06.2024
 
В Турция рассказали об опасениях потерять российских туристов из-за цен

Эксперт Беюкшахин: Турция боится потерять российских туристов на фоне высоких цен

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 24 июн – ПРАЙМ. Туристический сектор Турции боится потерять российских туристов на фоне высоких цен, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Низкий спрос на июльские путёвки в Турцию из России привёл к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. По его словам, путёвка в Турцию в июле в простой четырёхзвёздочный отель обойдётся туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвёздочную гостиницу - не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих.
"В рамках борьбы с инфляцией в Турции нежелательно повышение валютных курсов. Поскольку инфляция увеличивается с ростом валютных курсов, проводится такая политика. Компании, чьи затраты на турецкую лиру растут, устанавливают высокие цены, когда продают свои товары и услуги в иностранной валюте. Наибольшее отражение этого мы видим в сфере туризма", - заявил Беюкшахин.
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По его словам, стоимость недельного отдыха, составлявшая в среднем 1500-2000 евро, поднялась выше 3000 евро.
"Европейские туристы чувствуют себя особенно неуютно в этой ситуации и отправляются в другие страны", - подчеркнул эксперт.
Беюкшахин подчеркнул важность доходов от туризма для Турции.
"Ежегодно доходы от туризма составляют не менее 50 миллиардов долларов. Чтобы не потерять их, необходимо повысить обменные курсы, но правительство пока этого не допустит. Поэтому дорогой туризм продолжится и в этом году. Можно будет составить план на сезон 2025 года. Но туристический сектор боится потерять европейских и российских туристов, которые могут уехать в такие страны, как Египет, Южный Кипр, Греция и Испания", - сказал он.
При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны.
Ранее посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
 
ТуризмТУРЦИЯ
 
 
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