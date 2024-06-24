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Кузбасский уголь впервые отправили в Индию по МТК "Север-Юг"

Кузбасский уголь впервые отправили в Индию по МТК "Север-Юг" - 24.06.2024, ПРАЙМ

Кузбасский уголь впервые отправили в Индию по МТК "Север-Юг"

РЖД впервые отправили два состава с углем из Кемеровской области в Индию по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщила компания. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T09:24+0300

2024-06-24T09:24+0300

2024-06-24T09:24+0300

мтк "север-юг"

уголь

кузбасс

индия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. РЖД впервые отправили два состава с углем из Кемеровской области в Индию по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщила компания. "Впервые два состава с кузбасским углем отправили в Индию по Международному транспортному коридору "Север – Юг". Поезда стартовали из Кемеровской области. Проследовали по восточной ветке МТК через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас", - говорится в сообщении РЖД. Уголь на туркмено-иранской границе перегрузили в вагоны колеи 1435 миллиметров железных дорог Ирана (в России колея 1520 миллиметров). Последнюю часть пути из порта Бендер-Аббас в порт Мумбаи твердое топливо преодолеет морским транспортом. МТК "Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский, западный и восточный (сухопутные). Часть объектов транспортного коридора необходимо еще строить.

https://1prime.ru/20240508/mintrans-848002250.html

кузбасс

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мтк "север-юг", уголь, кузбасс, индия