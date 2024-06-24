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Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине
Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине - 24.06.2024, ПРАЙМ
Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине
Все оппозиционные украинские политики на данный момент находятся либо в тюрьме, либо за рубежом, так что оппозиции в стране не осталось, рассказал бывший... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:35+0300
2024-06-24T09:44+0300
россия
украина
николай азаров
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Все оппозиционные украинские политики на данный момент находятся либо в тюрьме, либо за рубежом, так что оппозиции в стране не осталось, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. (Петр) Порошенко или (Юлия) Тимошенко - не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж", - поделился украинский политик в интервью сайту "Аргументы и факты". Азаров уточнил, что, помимо искоренения оппозиции, на Украине практикуются сильнейшие гонения на церковь, а также полностью отсутствуют профсоюзы. При этом, по его словам, на Украине есть желающие противопоставить себя Владимиру Зеленскому, но они себя не проявляют.В этой связи он добавил, что текущий конфликт принято представлять как противостояние России и Украины, однако это совсем не так.
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россия, украина, николай азаров
РОССИЯ, УКРАИНА, Николай Азаров
08:35 24.06.2024 (обновлено: 09:44 24.06.2024)
 
Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

Азаров: вся украинская оппозиция либо сидит за решеткой, либо уехала за границу

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Николай Азаров
Премьер-министр Украины Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Все оппозиционные украинские политики на данный момент находятся либо в тюрьме, либо за рубежом, так что оппозиции в стране не осталось, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. (Петр) Порошенко или (Юлия) Тимошенко - не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж", - поделился украинский политик в интервью сайту "Аргументы и факты".
Азаров уточнил, что, помимо искоренения оппозиции, на Украине практикуются сильнейшие гонения на церковь, а также полностью отсутствуют профсоюзы. При этом, по его словам, на Украине есть желающие противопоставить себя Владимиру Зеленскому, но они себя не проявляют.
В этой связи он добавил, что текущий конфликт принято представлять как противостояние России и Украины, однако это совсем не так.
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Вчера, 08:18
 
РОССИЯУКРАИНАНиколай Азаров
 
 
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