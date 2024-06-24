https://1prime.ru/20240624/ukraina-849427191.html

Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине - 24.06.2024, ПРАЙМ

Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

Все оппозиционные украинские политики на данный момент находятся либо в тюрьме, либо за рубежом, так что оппозиции в стране не осталось, рассказал бывший... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T08:35+0300

2024-06-24T08:35+0300

2024-06-24T09:44+0300

россия

украина

николай азаров

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Все оппозиционные украинские политики на данный момент находятся либо в тюрьме, либо за рубежом, так что оппозиции в стране не осталось, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. (Петр) Порошенко или (Юлия) Тимошенко - не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж", - поделился украинский политик в интервью сайту "Аргументы и факты". Азаров уточнил, что, помимо искоренения оппозиции, на Украине практикуются сильнейшие гонения на церковь, а также полностью отсутствуют профсоюзы. При этом, по его словам, на Украине есть желающие противопоставить себя Владимиру Зеленскому, но они себя не проявляют.В этой связи он добавил, что текущий конфликт принято представлять как противостояние России и Украины, однако это совсем не так.

https://1prime.ru/20240623/tramp-849415678.html

украина

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россия, украина, николай азаров