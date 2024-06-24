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Минфин Украины оценил военные расходы страны за 2024 год
Минфин Украины оценил военные расходы страны за 2024 год - 24.06.2024, ПРАЙМ
Минфин Украины оценил военные расходы страны за 2024 год
Более 730 миллиардов гривен (18,1 миллиарда долларов) выделено из бюджета Украины за первые пять месяцев на военные расходы, это почти 60% всех расходов,... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:54+0300
2024-06-24T13:54+0300
2024-06-24T13:55+0300
украина
минфин
расходы на оборону
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Более 730 миллиардов гривен (18,1 миллиарда долларов) выделено из бюджета Украины за первые пять месяцев на военные расходы, это почти 60% всех расходов, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны. "За январь-май 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 миллиарда гривен или 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В мае - 178,1 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины. В частности, по информации ведомства, деньги направлены на денежное обеспечение военных, сотрудников полиции, покупку военной техники, боеприпасов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, минфин, расходы на оборону
УКРАИНА, Минфин, расходы на оборону
Минфин Украины оценил военные расходы страны за 2024 год
Военные расходы Украины за 5 месяцев 2024 г составили почти 60% трат госбюджета
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Более 730 миллиардов гривен (18,1 миллиарда долларов) выделено из бюджета Украины за первые пять месяцев на военные расходы, это почти 60% всех расходов, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны.
"За январь-май 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 миллиарда гривен или 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В мае - 178,1 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины.
В частности, по информации ведомства, деньги направлены на денежное обеспечение военных, сотрудников полиции, покупку военной техники, боеприпасов.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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