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В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно

В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно - 24.06.2024, ПРАЙМ

В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно

Мирной жизни в Крыму не должно быть, поделился своим мнением советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористической ракетной атаки ВСУ... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:25+0300

2024-06-24T14:25+0300

2024-06-24T14:57+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мирной жизни в Крыму не должно быть, поделился своим мнением советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористической ракетной атаки ВСУ на Севастополь. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем."В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"… Крым - это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей", - написал в своем Telegram-канале украинский политик. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 153 человека пострадали, 82 из них госпитализировали.

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