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В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно
В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно - 24.06.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно
Мирной жизни в Крыму не должно быть, поделился своим мнением советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористической ракетной атаки ВСУ... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T14:25+0300
2024-06-24T14:57+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мирной жизни в Крыму не должно быть, поделился своим мнением советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористической ракетной атаки ВСУ на Севастополь. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем."В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"… Крым - это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей", - написал в своем Telegram-канале украинский политик. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 153 человека пострадали, 82 из них госпитализировали.
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РОССИЯ, УКРАИНА
14:25 24.06.2024 (обновлено: 14:57 24.06.2024)
 
В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно

Подоляк заявил, что в Крыму не может быть никаких признаков мирной жизни

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мирной жизни в Крыму не должно быть, поделился своим мнением советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористической ракетной атаки ВСУ на Севастополь.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"… Крым - это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей", - написал в своем Telegram-канале украинский политик.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 153 человека пострадали, 82 из них госпитализировали.
 
РОССИЯУКРАИНА
 
 
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