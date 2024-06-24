https://1prime.ru/20240624/ukraina-849446023.html

Вице-премьер Украины заявила об "одержимости" Киева присоединением к ЕС

Вице-премьер Украины заявила об "одержимости" Киева присоединением к ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ

Вице-премьер Украины заявила об "одержимости" Киева присоединением к ЕС

Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:00+0300

2024-06-24T16:00+0300

2024-06-24T16:00+0300

политика

ес

европа

украина

вступление в ес

вступление украины в ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По информации Associated Press, более тысячи жителей Украины задействованы в процесс присоединения. По словам Стефанишиной, процесс вступления в Евросоюз остается основным приоритетом для Зеленского. "Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им", — приводит агентство слова вице-премьера. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.

https://1prime.ru/20240624/evrosoyuz-849442734.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, европа, украина, вступление в ес, вступление украины в ес