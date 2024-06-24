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Вице-премьер Украины заявила об "одержимости" Киева присоединением к ЕС
Вице-премьер Украины заявила об "одержимости" Киева присоединением к ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер Украины заявила об "одержимости" Киева присоединением к ЕС
Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:00+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По информации Associated Press, более тысячи жителей Украины задействованы в процесс присоединения. По словам Стефанишиной, процесс вступления в Евросоюз остается основным приоритетом для Зеленского. "Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им", — приводит агентство слова вице-премьера. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
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Политика, ЕС, ЕВРОПА, УКРАИНА, вступление в ЕС, вступление Украины в ЕС
Вице-премьер Украины заявила об "одержимости" Киева присоединением к ЕС
Стефанишина: Украина помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По информации Associated Press, более тысячи жителей Украины задействованы в процесс присоединения. По словам Стефанишиной, процесс вступления в Евросоюз остается основным приоритетом для Зеленского.
"Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им", — приводит агентство слова вице-премьера.
Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
ЕС 25 июня запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.