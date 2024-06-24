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Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster - 24.06.2024, ПРАЙМ
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster
Париж будет продолжать передавать Киеву ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T и крылатые ракеты Scalp. Об этом на совместной пресс-конференции с министрами... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:23+0300
2024-06-24T16:39+0300
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франция
украина
вооружения
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ПАРИЖ, 24 июн – ПРАЙМ. Париж будет продолжать передавать Киеву ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T и крылатые ракеты Scalp. Об этом на совместной пресс-конференции с министрами обороны Германии и Польши заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.Трансляция пресс-конференции велась в официальном аккаунте Минобороны Франции на YouTube."Мы продолжим поставлять определенное количество ракет Aster для системы SAMP/T, которую мы поставили Украине совместно с итальянскими друзьями. Мы продолжим поставки дальнобойных вооружений, в том числе, ракет Scalp. Из нового – это поставки самолетов Mirage 2000-5 и, очевидно, обучение пилотов и механиков, чтобы ими управлять, чтобы дать Украине превосходство в воздухе", - заявил министр. Кроме того, Лекорню подчеркнул, что Франция также намерена продолжать обучать солдат ВСУ. По его словам, Киеву требуется еще от 15 до 20 сухопутных отрядов.Ранее французский президент Эммануэль Макрон говорил, что Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организовать подготовку украинских пилотов.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, франция, украина
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Вооружения
16:23 24.06.2024 (обновлено: 16:39 24.06.2024)
 
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster

Лекорню: Франция продолжит поставлять Украине ракеты Aster для системы SAMP/T

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ПАРИЖ, 24 июн – ПРАЙМ. Париж будет продолжать передавать Киеву ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T и крылатые ракеты Scalp. Об этом на совместной пресс-конференции с министрами обороны Германии и Польши заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
Трансляция пресс-конференции велась в официальном аккаунте Минобороны Франции на YouTube.
"Мы продолжим поставлять определенное количество ракет Aster для системы SAMP/T, которую мы поставили Украине совместно с итальянскими друзьями. Мы продолжим поставки дальнобойных вооружений, в том числе, ракет Scalp. Из нового – это поставки самолетов Mirage 2000-5 и, очевидно, обучение пилотов и механиков, чтобы ими управлять, чтобы дать Украине превосходство в воздухе", - заявил министр.
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Кроме того, Лекорню подчеркнул, что Франция также намерена продолжать обучать солдат ВСУ. По его словам, Киеву требуется еще от 15 до 20 сухопутных отрядов.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон говорил, что Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организовать подготовку украинских пилотов.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияРОССИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
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