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На Украине прибегли к новому способу финансирования ВСУ - 24.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине прибегли к новому способу финансирования ВСУ
На Украине прибегли к новому способу финансирования ВСУ - 24.06.2024, ПРАЙМ
На Украине прибегли к новому способу финансирования ВСУ
Назначенная украинскими властями мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой на Украине бронзовый памятник Владимиру Ленину, выполненный из бронзы,... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T19:25+0300
2024-06-24T19:25+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Назначенная украинскими властями мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой на Украине бронзовый памятник Владимиру Ленину, выполненный из бронзы, сообщила исполняющая обязанности мэра города Регина Харченко. "Стартовала продажа самой большой на Украине бронзовой скульптуры Ленина! Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ", — написала Харченко в своем Telegram-канале. Уточняется, что стартовая цена скульптуры 10,4 миллиона гривен (более 246 тысяч долларов). Ранее украинские СМИ сообщали, что демонтаж 20-ти метровой скульптуры, на которую распространяется действие закона о декоммунизации, украинские власти реализовали весной 2016 года. На Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации, начался процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, и переименования улиц. В последнее время украинские власти борются не только с наследием советского прошлого, но и стремятся избавиться от всего, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что на протяжении многих лет украинские власти проводили политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.
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украина, харьков
Политика, УКРАИНА, ХАРЬКОВ
19:25 24.06.2024
 
На Украине прибегли к новому способу финансирования ВСУ

На Украине выставили на продажу самую большую бронзовую статую Ленина

© РИА Новости . Алексей Фурман | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Украина. Харьков
Зарубежные страны. Украина. Харьков - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Фурман
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Назначенная украинскими властями мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой на Украине бронзовый памятник Владимиру Ленину, выполненный из бронзы, сообщила исполняющая обязанности мэра города Регина Харченко.
"Стартовала продажа самой большой на Украине бронзовой скульптуры Ленина! Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ", — написала Харченко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что стартовая цена скульптуры 10,4 миллиона гривен (более 246 тысяч долларов).
Ранее украинские СМИ сообщали, что демонтаж 20-ти метровой скульптуры, на которую распространяется действие закона о декоммунизации, украинские власти реализовали весной 2016 года.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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16:00
На Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации, начался процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, и переименования улиц. В последнее время украинские власти борются не только с наследием советского прошлого, но и стремятся избавиться от всего, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что на протяжении многих лет украинские власти проводили политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.
 
ПолитикаУКРАИНАХАРЬКОВ
 
 
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