https://1prime.ru/20240624/ukraina-849458640.html

На Украине признали критическую нехватку энергогенерации

На Украине признали критическую нехватку энергогенерации - 24.06.2024, ПРАЙМ

На Украине признали критическую нехватку энергогенерации

Энергосистеме Украины критически не хватает внутренней генерации, импорт электроэнергии не решает проблему, заявил генеральный директор украинской... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T22:45+0300

2024-06-24T22:45+0300

2024-06-24T22:45+0300

энергетика

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ.Энергосистеме Украины критически не хватает внутренней генерации, импорт электроэнергии не решает проблему, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко."У нас критически не хватает внутренней генерации электроэнергии... Настолько критично, что даже импорт, на максимуме, не решает эту проблему", — оценил ситуацию в энергосистемы страны Коваленок в своей социальной сети Facebook*. По его словам, в настоящее время идут ремонтные работы на атомных станциях. Кроме прочего, украинская энергосистема зависит от солнечного и ветрового поколения из-за колебаний, которые происходят в системе в течение суток. Коваленко прогнозирует сложную ситуацию с дефицитом в ближайшие шесть или восемь недель. Эксперт также пояснил, что графики в Киеве как были шесть групп отключения - "и белая, серая и черные зоны", так и остались. Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет, резюмировал он. Ранее в понедельник в "Укрэнерго" сообщили, что в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской областях увеличены объемы ограничения потребления электроэнергии. Как сообщал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в ближайшие полтора месяца ситуация в энергосистеме Украины ухудшится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, энергетика украины, дтэк