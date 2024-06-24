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Эксперт назвал последствия разрешения оплаты капитала компаний РФ валютой

Эксперт назвал последствия разрешения оплаты капитала компаний РФ валютой - 24.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал последствия разрешения оплаты капитала компаний РФ валютой

Возможность внесения в уставный капитал финансовых компаний РФ иностранных валют даст государству еще один механизм регулирования валютного курса, а если... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:27+0300

2024-06-24T16:27+0300

2024-06-24T16:27+0300

россия

иностранная валюта

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Возможность внесения в уставный капитал финансовых компаний РФ иностранных валют даст государству еще один механизм регулирования валютного курса, а если иностранной валюты будет притекать много, это будет укреплять рубль, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. В Госдуму был внесен законопроект, позволяющий оплачивать акции и доли в уставном капитале российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ), валютой. А Банку России согласно документу, предстоит определять эти валюты. Пока же в качестве таковых разработчики называют валюты стран ЕАЭС, БРИКС, Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. "Это мера по привлечению иностранного капитала в Россию из дружественных стран и усилению торгового-финансового сотрудничества. Любой приток иностранной валюты в страну будет способствовать регулированию курса рубля. Если иностранной валюты будет притекать много, это будет укреплять рубль. Государство тем самым хочет заручиться еще одним механизмом регулирования валютного курса", - считает Абелев. Между тем, эта история точно не отразится на курсе рубля "уже завтра", потребуется некоторое время, говорит Абелев. "Должно пройти время с того момента, как этот проект будет принят. Это вопрос, скорее всего, первого квартала следующего года", - резюмирует он. Как в свою очередь пояснили РИА Новости в ЦБ РФ, решения об установлении перечня таких валют и его корректировке будет приниматься исходя из конкретных обстоятельств и заинтересованности инвесторов из соответствующих государств. Ограничения возможных видов валют только валютами стран – членов ЕАЭС и БРИКС законопроект не предусматривает, также пояснили в ЦБ.

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россия, иностранная валюта, рубль