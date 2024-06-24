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Венгрия "отвоевала" исключение для инвестиций в АЭС "Пакш-2" из санкций
Венгрия "отвоевала" исключение для инвестиций в АЭС "Пакш-2" из санкций - 24.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия "отвоевала" исключение для инвестиций в АЭС "Пакш-2" из санкций
Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:06+0300
2024-06-24T16:06+0300
2024-06-24T16:07+0300
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БУДАПЕШТ, 24 июн — ПРАЙМ. Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы даже добились того, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" и все его процессы, этапы и элементы полностью исключены из санкционных мер", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.Он подчеркнул, что ни одно правительство не сможет воспрепятствовать инвестициям европейских компаний в АЭС "Пакш-2", которым теперь не нужно простить разрешения у регулирующих органов своих стран.Министр назвал "хорошей новостью" то, что Венгрии удалось "отвоевать" то, чтобы 14-й пакет антироссийских санкций, ставший "продолжением полностью провалившейся стратегии", не повредил венгерским национальным интересам в сфере энергоснабжения.Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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венгрия, россия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", инвестиции
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", инвестиции
Венгрия "отвоевала" исключение для инвестиций в АЭС "Пакш-2" из санкций
Сийярто: Венгрия добилась исключения из-под санкций инвестиций в АЭС "Пакш-2"
БУДАПЕШТ, 24 июн — ПРАЙМ. Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы даже добились того, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" и все его процессы, этапы и элементы полностью исключены из санкционных мер", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Он подчеркнул, что ни одно правительство не сможет воспрепятствовать инвестициям европейских компаний в АЭС "Пакш-2", которым теперь не нужно простить разрешения у регулирующих органов своих стран.
Министр назвал "хорошей новостью" то, что Венгрии удалось "отвоевать" то, чтобы 14-й пакет антироссийских санкций, ставший "продолжением полностью провалившейся стратегии", не повредил венгерским национальным интересам в сфере энергоснабжения.
В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России
Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.