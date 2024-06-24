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В Венгрии назвали условие для одобрения Киеву помощи в 6,5 миллиарда евро
В Венгрии назвали условие для одобрения Киеву помощи в 6,5 миллиарда евро - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Венгрии назвали условие для одобрения Киеву помощи в 6,5 миллиарда евро
Венгрия одобрит выделение Украине средств из Европейского фонда мира только когда Киев прекратит дискриминацию венгерских фирм. Об этом заявил министр... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:37+0300
2024-06-24T17:37+0300
2024-06-24T17:37+0300
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БУДАПЕШТ, 24 июн - ПРАЙМ. Венгрия одобрит выделение Украине средств из Европейского фонда мира только когда Киев прекратит дискриминацию венгерских фирм. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Глава венгерского внешнеполитического ведомства в понедельник, 24 июня, выступил после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Он рассказал, что на Будапешт давили ради выделения 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира для оружия Украине."Я и сегодня ясно дал понять, что, пока украинские органы власти не прекратят негативную дискриминацию венгерских предприятий, и речи идти не может о выделении этой суммы", - сказал он.Сийярто привел в пример процесс против венгерского фармацевтического концерна Gedeon Richter, с также включение компаний из страны в "список спонсоров войны".Сийярто на этом фоне потребовал гарантий, ято венгерские предприятия в будущем не попадут в "черный список". Он напомнил, что Будапешт давно приглашал представителей Национального бюро по противодействию коррупции Украины для обсуждения ситуации, но не получил ответа.
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венгрия, украина, помощь украине
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, помощь Украине
В Венгрии назвали условие для одобрения Киеву помощи в 6,5 миллиарда евро
Сийярто: Венгрия не одобрит выделение 6,5 млрд евро Киеву, пока он ущемляет фирмы страны
БУДАПЕШТ, 24 июн - ПРАЙМ. Венгрия одобрит выделение Украине средств из Европейского фонда мира только когда Киев прекратит дискриминацию венгерских фирм. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства в понедельник, 24 июня, выступил после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Он рассказал, что на Будапешт давили ради выделения 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира для оружия Украине.
"Я и сегодня ясно дал понять, что, пока украинские органы власти не прекратят негативную дискриминацию венгерских предприятий, и речи идти не может о выделении этой суммы", - сказал он.
Сийярто привел в пример процесс против венгерского фармацевтического концерна Gedeon Richter, с также включение компаний из страны в "список спонсоров войны".
Сийярто на этом фоне потребовал гарантий, ято венгерские предприятия в будущем не попадут в "черный список". Он напомнил, что Будапешт давно приглашал представителей Национального бюро по противодействию коррупции Украины для обсуждения ситуации, но не получил ответа.
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