https://1prime.ru/20240624/vodka-849445719.html
Российский производитель водки готовится зайти в Аргентину
Российский производитель водки готовится зайти в Аргентину - 24.06.2024, ПРАЙМ
Российский производитель водки готовится зайти в Аргентину
Компания Ladoga, крупный производитель и импортер алкоголя, работает над тем, чтобы поставлять водку в Аргентину - первая партия может поступить в страну уже в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:52+0300
2024-06-24T15:52+0300
2024-06-24T16:02+0300
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водка
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аргентина
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Компания Ladoga, крупный производитель и импортер алкоголя, работает над тем, чтобы поставлять водку в Аргентину - первая партия может поступить в страну уже в этом году, также ведутся переговоры с Малайзией, рассказал РИА Новости президент компании Вениамин Грабар. "Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров, подготовка контракта и согласование объемов первой поставки (в Аргентину - ред.)... Мы видим большие перспективы развития продаж. Аргентина - восьмая по территории страна в мире, дружественное государство, высокий для Латинской Америки процент населения, потребляющего крепкий алкоголь", - заявил он. По его словам, планируется поставлять туда водку, первая поставка может состоятся "уже до конца текущего года", а также потенциально интересна категория джина. При этом Грабар отметил, что компания из латиноамериканских стран считает для себя интересными - Перу, Уругвай, Бразилию, Эквадор, Венесуэлу, Чили, Мексику и Кубу. "Кроме того, мы активно развиваемся в Азии, в этом году начали поставки в Турцию, Таиланд, Филиппины, ведем переговоры с импортером из Малайзии, расширяем поставки в Индию и Южную Корею", - заключил он.
https://1prime.ru/20240619/alkogol-849299927.html
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алкоголь, водка, ladoga, аргентина, малайзия
алкоголь, водка, Ladoga, АРГЕНТИНА, МАЛАЙЗИЯ
Российский производитель водки готовится зайти в Аргентину
Грабар: Ladoga готовится поставлять водку в Аргентину, в планах - Малайзия
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Компания Ladoga, крупный производитель и импортер алкоголя, работает над тем, чтобы поставлять водку в Аргентину - первая партия может поступить в страну уже в этом году, также ведутся переговоры с Малайзией, рассказал РИА Новости президент компании Вениамин Грабар.
"Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров, подготовка контракта и согласование объемов первой поставки (в Аргентину - ред.)... Мы видим большие перспективы развития продаж. Аргентина - восьмая по территории страна в мире, дружественное государство, высокий для Латинской Америки процент населения, потребляющего крепкий алкоголь", - заявил он.
По его словам, планируется поставлять туда водку, первая поставка может состоятся "уже до конца текущего года", а также потенциально интересна категория джина.
При этом Грабар отметил, что компания из латиноамериканских стран считает для себя интересными - Перу, Уругвай, Бразилию, Эквадор, Венесуэлу, Чили, Мексику и Кубу. "Кроме того, мы активно развиваемся в Азии, в этом году начали поставки в Турцию, Таиланд, Филиппины, ведем переговоры с импортером из Малайзии, расширяем поставки в Индию и Южную Корею", - заключил он.
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