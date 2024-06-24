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Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе
Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе - 24.06.2024, ПРАЙМ
Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе
У событий в Севастополе и Дагестане могут быть одни и те же заказчики, поделился мнением спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T14:48+0300
2024-06-24T14:48+0300
2024-06-24T15:22+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. У событий в Севастополе и Дагестане могут быть одни и те же заказчики, поделился мнением спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Депутат также выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших и отметил, что это бесчеловечные преступления. "Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе
Спикер Госдумы Володин назвал события в Дагестане и Севастополе бесчеловечными
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. У событий в Севастополе и Дагестане могут быть одни и те же заказчики, поделился мнением спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Депутат также выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших и отметил, что это бесчеловечные преступления.
"Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.