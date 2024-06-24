Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240624/vsu-849437452.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 - 24.06.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Количество пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 153 человек, рассказал директор департамента... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:30+0300
2024-06-24T13:30+0300
происшествия
россия
украина
всу
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_047c29014bb7833d26e9af7be6d080ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Количество пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 153 человек, рассказал директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. Он также отметил, что среди пострадавших числится двое детей. Жертвами удара стали четыре человека. Сообщается, что 77 человек получили необходимую медицинскую помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе, а 79 человек госпитализированы. Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, всем пострадавшим от ракетного удара будет оказана поддержку в виде выплат.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
https://1prime.ru/20240624/sevastopol-849431025.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_5d465745575cb863f6a86f236b3876dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, теракт
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, теракт
13:30 24.06.2024
 
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Депздрав: при ракетном ударе ВСУ по Севастополю пострадало 153 человека

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Количество пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 153 человек, рассказал директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
Он также отметил, что среди пострадавших числится двое детей. Жертвами удара стали четыре человека.
Сообщается, что 77 человек получили необходимую медицинскую помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе, а 79 человек госпитализированы.
Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, всем пострадавшим от ракетного удара будет оказана поддержку в виде выплат.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Представьте удар по Флориде. В США резко осудили атаку на Севастополь
10:48
 
ПроисшествияРОССИЯУКРАИНАВСУтеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала