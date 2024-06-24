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Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 - 24.06.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Количество пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 153 человек, рассказал директор департамента... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:30+0300
2024-06-24T13:30+0300
2024-06-24T13:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Количество пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 153 человек, рассказал директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. Он также отметил, что среди пострадавших числится двое детей. Жертвами удара стали четыре человека. Сообщается, что 77 человек получили необходимую медицинскую помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе, а 79 человек госпитализированы. Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, всем пострадавшим от ракетного удара будет оказана поддержку в виде выплат.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
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Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Депздрав: при ракетном ударе ВСУ по Севастополю пострадало 153 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Количество пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 153 человек, рассказал директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
Он также отметил, что среди пострадавших числится двое детей. Жертвами удара стали четыре человека.
Сообщается, что 77 человек получили необходимую медицинскую помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе, а 79 человек госпитализированы.
Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, всем пострадавшим от ракетного удара будет оказана поддержку в виде выплат.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
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