https://1prime.ru/20240624/yadernye-riski-849427086.html

США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров

США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров - 24.06.2024, ПРАЙМ

США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров

Американские власти могут начать непубличное обсуждение ядерных рисков с Россией, так как они осознают степень угрозы для планеты, и тем самым повлиять на... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T08:31+0300

2024-06-24T08:31+0300

2024-06-24T08:31+0300

россия

сша

украина

николай азаров

https://cdnn.1prime.ru/img/77646/19/776461959_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b1ddd2165169eec2e7ec177c2a89d282.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Американские власти могут начать непубличное обсуждение ядерных рисков с Россией, так как они осознают степень угрозы для планеты, и тем самым повлиять на украинское руководство, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью сайту "Аргументов и фактов"."У той стороны (у США) все-таки есть какие-то здравые мысли о том, что нельзя планету подвергать риску ядерной войны. Есть надежды на то, что может возникнуть неформальный и не публичный диалог, который выльется в некий конкретный договор", - заявил украинский политик. Также, как упомянул Азаров, лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется следовать такому договору между Москвой и Вашинтоном, так как у США есть рычаг давления на Украину в виде военной помощи.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, николай азаров