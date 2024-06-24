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США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров
США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров - 24.06.2024, ПРАЙМ
США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров
Американские власти могут начать непубличное обсуждение ядерных рисков с Россией, так как они осознают степень угрозы для планеты, и тем самым повлиять на... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:31+0300
2024-06-24T08:31+0300
2024-06-24T08:31+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Американские власти могут начать непубличное обсуждение ядерных рисков с Россией, так как они осознают степень угрозы для планеты, и тем самым повлиять на украинское руководство, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью сайту "Аргументов и фактов"."У той стороны (у США) все-таки есть какие-то здравые мысли о том, что нельзя планету подвергать риску ядерной войны. Есть надежды на то, что может возникнуть неформальный и не публичный диалог, который выльется в некий конкретный договор", - заявил украинский политик. Также, как упомянул Азаров, лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется следовать такому договору между Москвой и Вашинтоном, так как у США есть рычаг давления на Украину в виде военной помощи.
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россия, сша, украина, николай азаров
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Николай Азаров
США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров
Азаров: США могут начать непубличный диалог с РФ по ядерным рискам