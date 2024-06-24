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Юань заменит доллар, но лишь от безысходности - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Юань заменит доллар, но лишь от безысходности
Юань заменит доллар, но лишь от безысходности - 24.06.2024, ПРАЙМ
Юань заменит доллар, но лишь от безысходности
На "Московской бирже" с отказом от торгов долларом США и евро в парах с рублем флагманом остался китайский юань. При этом внутридневная волатильность торгов... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:00+0300
2024-06-24T08:00+0300
юань
доллар-юань
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849394395.jpg?1719205202
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. На "Московской бирже" с отказом от торгов долларом США и евро в парах с рублем флагманом остался китайский юань. При этом внутридневная волатильность торгов парой юань/рубль выросла, а объемы торгов остались примерно прежними. Против юаня прямо сейчас работает ряд инфраструктурных рисков. После тех санкций, с которыми столкнулась Мосбиржа, стало понятно, что любой открытый рынок имеет под собой достаточно ощутимые риски. Естественно, что в юане все это тоже учитывается. Доля юаня во внешнеторговых расчётах увеличивается по мере того, как бизнес подстраивается под внешние условия и договаривается об этом. Однако это не означает, что на бирже юань сейчас резко всех потеснит, а спрос на него взлетит до небес. Этого не произойдет. Рынок привык к юаню как к интересной альтернативе классике, но как к основному активу он пока еще не готов к нему присмотреться. На рынке отлично понимают, что Китай как торговый партнер России достаточно симпатичный, но настроен лоббистски. Кроме того, эти юани почти негде потратить - а россияне привыкли смотреть на инвестиции в валюте с этой позиции. Для того, чтобы юань потеснил доллар в сознании потребителя, должно пройти время. У Китая есть свой материковый юань, чей курс зафиксирован, и есть глобальный. Это несколько разные валюты. Потратить юани кроме как в самом Китая весьма затруднительно, как и конвертировать.В целом, пара юань/рубль привлекает к себе определенное внимание на Мосбирже, но больше от безысходности, чем от большой симпатии. Автор - Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал"
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Владислав Силаев
Владислав Силаев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, доллар-юань, мнения аналитиков
юань, доллар-юань, Мнения аналитиков
08:00 24.06.2024
 
Юань заменит доллар, но лишь от безысходности

Трейдер Силаев: юань не равен доллару - его сложно конвертировать и потратить

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Владислав Силаев
трейдер УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. На "Московской бирже" с отказом от торгов долларом США и евро в парах с рублем флагманом остался китайский юань. При этом внутридневная волатильность торгов парой юань/рубль выросла, а объемы торгов остались примерно прежними.
Против юаня прямо сейчас работает ряд инфраструктурных рисков. После тех санкций, с которыми столкнулась Мосбиржа, стало понятно, что любой открытый рынок имеет под собой достаточно ощутимые риски. Естественно, что в юане все это тоже учитывается. Доля юаня во внешнеторговых расчётах увеличивается по мере того, как бизнес подстраивается под внешние условия и договаривается об этом.
Однако это не означает, что на бирже юань сейчас резко всех потеснит, а спрос на него взлетит до небес. Этого не произойдет. Рынок привык к юаню как к интересной альтернативе классике, но как к основному активу он пока еще не готов к нему присмотреться. На рынке отлично понимают, что Китай как торговый партнер России достаточно симпатичный, но настроен лоббистски.
Кроме того, эти юани почти негде потратить - а россияне привыкли смотреть на инвестиции в валюте с этой позиции. Для того, чтобы юань потеснил доллар в сознании потребителя, должно пройти время.
У Китая есть свой материковый юань, чей курс зафиксирован, и есть глобальный. Это несколько разные валюты. Потратить юани кроме как в самом Китая весьма затруднительно, как и конвертировать.
В целом, пара юань/рубль привлекает к себе определенное внимание на Мосбирже, но больше от безысходности, чем от большой симпатии.
Автор - Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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