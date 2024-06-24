Юань заменит доллар, но лишь от безысходности

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. На "Московской бирже" с отказом от торгов долларом США и евро в парах с рублем флагманом остался китайский юань. При этом внутридневная волатильность торгов парой юань/рубль выросла, а объемы торгов остались примерно прежними. Против юаня прямо сейчас работает ряд инфраструктурных рисков. После тех санкций, с которыми столкнулась Мосбиржа, стало понятно, что любой открытый рынок имеет под собой достаточно ощутимые риски. Естественно, что в юане все это тоже учитывается. Доля юаня во внешнеторговых расчётах увеличивается по мере того, как бизнес подстраивается под внешние условия и договаривается об этом. Однако это не означает, что на бирже юань сейчас резко всех потеснит, а спрос на него взлетит до небес. Этого не произойдет. Рынок привык к юаню как к интересной альтернативе классике, но как к основному активу он пока еще не готов к нему присмотреться. На рынке отлично понимают, что Китай как торговый партнер России достаточно симпатичный, но настроен лоббистски. Кроме того, эти юани почти негде потратить - а россияне привыкли смотреть на инвестиции в валюте с этой позиции. Для того, чтобы юань потеснил доллар в сознании потребителя, должно пройти время. У Китая есть свой материковый юань, чей курс зафиксирован, и есть глобальный. Это несколько разные валюты. Потратить юани кроме как в самом Китая весьма затруднительно, как и конвертировать.В целом, пара юань/рубль привлекает к себе определенное внимание на Мосбирже, но больше от безысходности, чем от большой симпатии. Автор - Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. На "Московской бирже" с отказом от торгов долларом США и евро в парах с рублем флагманом остался китайский юань. При этом внутридневная волатильность торгов парой юань/рубль выросла, а объемы торгов остались примерно прежними.
Против юаня прямо сейчас работает ряд инфраструктурных рисков. После тех санкций, с которыми столкнулась Мосбиржа, стало понятно, что любой открытый рынок имеет под собой достаточно ощутимые риски. Естественно, что в юане все это тоже учитывается. Доля юаня во внешнеторговых расчётах увеличивается по мере того, как бизнес подстраивается под внешние условия и договаривается об этом.
Однако это не означает, что на бирже юань сейчас резко всех потеснит, а спрос на него взлетит до небес. Этого не произойдет. Рынок привык к юаню как к интересной альтернативе классике, но как к основному активу он пока еще не готов к нему присмотреться. На рынке отлично понимают, что Китай как торговый партнер России достаточно симпатичный, но настроен лоббистски.
Кроме того, эти юани почти негде потратить - а россияне привыкли смотреть на инвестиции в валюте с этой позиции. Для того, чтобы юань потеснил доллар в сознании потребителя, должно пройти время.
У Китая есть свой материковый юань, чей курс зафиксирован, и есть глобальный. Это несколько разные валюты. Потратить юани кроме как в самом Китая весьма затруднительно, как и конвертировать.
В целом, пара юань/рубль привлекает к себе определенное внимание на Мосбирже, но больше от безысходности, чем от большой симпатии.
Автор - Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал"
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