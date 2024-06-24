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Юань на Московской бирже снизился до 11,68 руб

Юань на Московской бирже снизился до 11,68 руб - 24.06.2024, ПРАЙМ

Юань на Московской бирже снизился до 11,68 руб

Куря рубля по итогам торгов понедельника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T19:06+0300

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Куря рубля по итогам торгов понедельника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 37 копеек, до 11,68 рубля.

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россия, мосбиржа, юань, курс юаня