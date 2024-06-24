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Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню

Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню - 24.06.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню

Рубль в понедельник заметно подрос к юаню: китайская валюта снизились на 37 копеек, следует из данных Московской биржи. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T19:34+0300

2024-06-24T19:34+0300

2024-06-24T19:34+0300

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль в понедельник заметно подрос к юаню: китайская валюта снизились на 37 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов понедельника снизился на 37 копеек, до 11,68 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дорожает на 0,97%, до 85,15 доллара за баррель. РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ Курс рубля в понедельник преимущественно рос к юаню. На старте торгов отмечалась волатильность, китайская валюта максимально поднималась до 12,17 рубля, однако затем юань перешел к снижению и закончил торги падением на 3,04% относительно предыдущего закрытия. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 122 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. В пятницу правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%. Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами" также напоминает, что начиная с 13 июня текущего года Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 по московскому времени в текущий рабочий день. "На наш взгляд, новый механизм формирования курсов валют является менее прозрачным. В ближайшее время волатильность курсов иностранных валют (с учетом нового постановления правительства) может существенно возрасти, что, как правило, приводит к заметному расширению спредов (разница между покупкой и продажей) для инвестора", — отмечает эксперт. "Рубль в начале недели выглядел крепко. Усиление его произошло как к юаню на биржевых торгах, так и к доллару – по индикаторам срочного рынка. Локальную поддержку рублю может оказывать налоговый период, пик которого придется на ближайшую пятницу", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Волатильность на валютном рынке значительно повысилась из-за адаптации к отсутствию биржевых торгов долларом и евро, отмечает Максим Федосов из УК "Первая". ПРОГНОЗ "Смягчение требований к нормам возврата экспортной выручки способно уравновесить баланс факторов для рубля и вскоре привести курс нацвалюты к более низким, экономически обоснованным уровням. По нашим оценкам, во вторник пара юань-рубль в ходе биржевых торгов может двигаться в пределах 11,8-12,8 рубля, прогноз по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 85,5-88,5 рубля", — полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к юаню в диапазоне 11,5-12,2 рубля", — говорит Федосов из УК "Первая". По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню во вторник будет диапазон 12-12,5 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 86,5-89 рублей, евро — в коридоре 92-95 рублей, прогнозирует аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская биржа, юань, доллар, евро