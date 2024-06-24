https://1prime.ru/20240624/zakharova-849439519.html

Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ

Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ - 24.06.2024, ПРАЙМ

Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ

Россия разработала ответные меры на запрет Евросоюза доступа к российским СМИ, скоро их применит, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:55+0300

2024-06-24T13:55+0300

2024-06-24T13:57+0300

мария захарова

сми

санкции против рф

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия разработала ответные меры на запрет Евросоюза доступа к российским СМИ, скоро их применит, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Понимая, что надеяться на приверженность ЕСовского Брюсселя своим международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время", - сказала дипломат.Ранее ЕС запретил некоторым средствам массовой информации, включая РИА Новости, "Российскую газету", "Известия", Voice of Europe, вещать на территории союза.

https://1prime.ru/20240621/zakharova-849390863.html

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мария захарова, сми, санкции против рф