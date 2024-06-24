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Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ
Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ
Россия разработала ответные меры на запрет Евросоюза доступа к российским СМИ, скоро их применит, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:55+0300
2024-06-24T13:57+0300
мария захарова
сми
санкции против рф
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия разработала ответные меры на запрет Евросоюза доступа к российским СМИ, скоро их применит, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Понимая, что надеяться на приверженность ЕСовского Брюсселя своим международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время", - сказала дипломат.Ранее ЕС запретил некоторым средствам массовой информации, включая РИА Новости, "Российскую газету", "Известия", Voice of Europe, вещать на территории союза.
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мария захарова, сми, санкции против рф
Мария Захарова, СМИ, санкции против РФ
13:55 24.06.2024 (обновлено: 13:57 24.06.2024)
 
Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ

Захарова: Москва разработала ответные меры на запрет ЕС доступа к ряду российских СМИ

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия разработала ответные меры на запрет Евросоюза доступа к российским СМИ, скоро их применит, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Понимая, что надеяться на приверженность ЕСовского Брюсселя своим международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время", - сказала дипломат.
Ранее ЕС запретил некоторым средствам массовой информации, включая РИА Новости, "Российскую газету", "Известия", Voice of Europe, вещать на территории союза.
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