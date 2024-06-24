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Счётная палата оценит способность российских семей оплачивать ЖКУ - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Счётная палата оценит способность российских семей оплачивать ЖКУ
Счётная палата оценит способность российских семей оплачивать ЖКУ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Счётная палата оценит способность российских семей оплачивать ЖКУ
Счетная палата РФ предлагает разработать методику, которая позволит оценить способность российских семей оплачивать услуги ЖКХ, чтобы настроить адресную... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:21+0300
2024-06-24T08:21+0300
россия
счетная палата
жкх
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает разработать методику, которая позволит оценить способность российских семей оплачивать услуги ЖКХ, чтобы настроить адресную поддержку в этой сфере, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "Наше предложение по результатам мероприятия прошлого года - разработать методику оценки способности домохозяйств оплачивать коммунальные услуги. Это будет способствовать максимально адресной поддержке людей, поменяет сам подход к поддержке граждан, которых необходимо субсидировать в части оплаты коммунальных услуг", - сказала Трунова. В частности, по ее словам, речь может идти о предоставлении субсидий домохозяйствам, счета на оплату коммунальных услуг которых превышают 22% об общего дохода семьи. "Или это может быть 10%, как, например, в Москве это сделано и еще в нескольких регионах", – добавила она. "Нужно сделать это удобным, например, через Госуслуги. Мы должны поддерживать именно те социальные группы и те семьи, которым это действительно необходимо, потому что у нас сейчас одинаково платят все, то есть те, у кого дом за 400 квадратных метров, и семья, которая живет в 50 квадратах", – уточнила Трунова. При этом, по данным Счётной палаты, в среднем по России расходы на оплату услуг ЖКХ в общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств составляют 10,1%. Аудитор обратила внимание, что россияне не воспринимают коммунальную инфраструктуру как услугу, которая требует затрат на содержание. "Много лет она просто эксплуатировалась, а сейчас уже требует больших вложений. Если энергетика и теплоснабжение интересны частным инвесторам, то водообеспечение и водоотведение вообще практически непривлекательные подсектора. Государство ежегодно вкладывает в эту сферу средства, но компенсировать этот износ за 3-4 года, при существующем объеме инвестиций, почти невозможно", - сказала Трунова. "Поэтому тарифная политика - это всегда очень болезненный вопрос, связанный с консенсусом между возможностью населения оплачивать коммунальные услуги и необходимостью обновления инфраструктуры", – подчеркнула она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, счетная палата, жкх
РОССИЯ, Счетная палата, ЖКХ
08:21 24.06.2024
 
Счётная палата оценит способность российских семей оплачивать ЖКУ

Счётная палата хочет оценить способность российских семей оплачивать услуги ЖКХ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСубсидии ЖКХ
Субсидии ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает разработать методику, которая позволит оценить способность российских семей оплачивать услуги ЖКХ, чтобы настроить адресную поддержку в этой сфере, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
"Наше предложение по результатам мероприятия прошлого года - разработать методику оценки способности домохозяйств оплачивать коммунальные услуги. Это будет способствовать максимально адресной поддержке людей, поменяет сам подход к поддержке граждан, которых необходимо субсидировать в части оплаты коммунальных услуг", - сказала Трунова.
В частности, по ее словам, речь может идти о предоставлении субсидий домохозяйствам, счета на оплату коммунальных услуг которых превышают 22% об общего дохода семьи. "Или это может быть 10%, как, например, в Москве это сделано и еще в нескольких регионах", – добавила она.
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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"Нужно сделать это удобным, например, через Госуслуги. Мы должны поддерживать именно те социальные группы и те семьи, которым это действительно необходимо, потому что у нас сейчас одинаково платят все, то есть те, у кого дом за 400 квадратных метров, и семья, которая живет в 50 квадратах", – уточнила Трунова.
При этом, по данным Счётной палаты, в среднем по России расходы на оплату услуг ЖКХ в общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств составляют 10,1%.
Аудитор обратила внимание, что россияне не воспринимают коммунальную инфраструктуру как услугу, которая требует затрат на содержание. "Много лет она просто эксплуатировалась, а сейчас уже требует больших вложений. Если энергетика и теплоснабжение интересны частным инвесторам, то водообеспечение и водоотведение вообще практически непривлекательные подсектора. Государство ежегодно вкладывает в эту сферу средства, но компенсировать этот износ за 3-4 года, при существующем объеме инвестиций, почти невозможно", - сказала Трунова.
"Поэтому тарифная политика - это всегда очень болезненный вопрос, связанный с консенсусом между возможностью населения оплачивать коммунальные услуги и необходимостью обновления инфраструктуры", – подчеркнула она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
РОССИЯСчетная палатаЖКХ
 
 
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