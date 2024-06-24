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Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ

Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ - 24.06.2024, ПРАЙМ

Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ

Тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций,... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T09:16+0300

2024-06-24T09:16+0300

2024-06-24T09:16+0300

россия

счетная палата

жкх

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "В прошлом году мы завершили мероприятие, посвященное сфере теплоснабжения, в этом завершили мероприятие, посвященное сфере водоснабжения. Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет. Потому что инфраструктура - это долгосрочная инвестиция", - сказала Трунова. "Тарифная политика обозначает пределы инвестиционной привлекательности сектора, и хотелось бы, чтобы эти параметры были изначально установлены", - добавила она. Сейчас, по словам аудитора, ряд секторов в сфере ЖКХ сильно недофинансирован и непривлекателен для бизнеса из-за отсутствия внятной тарифной политики. "Например, водоснабжение, которое в части тарифа недофинансировано - то есть у нас средний тариф по России 33,6 рубля за 1 кубометр воды, а в магазине мы покупаем бутылочку воды 0,5 литра за 50 рублей", - сказала она. При этом, по мнению Счетной палаты, власти должны установить требование обязательного наличия и исполнения инвестпрограмм для всех ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ. "Утвержденные инвестиционные программы в 2022-2023 годах имели не более 10 % ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, в сфере теплоснабжения - порядка 6% организаций", - сообщила Трунова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240606/zhkkh-848908348.html

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россия, счетная палата, жкх