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Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ
Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ
Тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций,... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:16+0300
2024-06-24T09:16+0300
россия
счетная палата
жкх
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "В прошлом году мы завершили мероприятие, посвященное сфере теплоснабжения, в этом завершили мероприятие, посвященное сфере водоснабжения. Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет. Потому что инфраструктура - это долгосрочная инвестиция", - сказала Трунова. "Тарифная политика обозначает пределы инвестиционной привлекательности сектора, и хотелось бы, чтобы эти параметры были изначально установлены", - добавила она. Сейчас, по словам аудитора, ряд секторов в сфере ЖКХ сильно недофинансирован и непривлекателен для бизнеса из-за отсутствия внятной тарифной политики. "Например, водоснабжение, которое в части тарифа недофинансировано - то есть у нас средний тариф по России 33,6 рубля за 1 кубометр воды, а в магазине мы покупаем бутылочку воды 0,5 литра за 50 рублей", - сказала она. При этом, по мнению Счетной палаты, власти должны установить требование обязательного наличия и исполнения инвестпрограмм для всех ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ. "Утвержденные инвестиционные программы в 2022-2023 годах имели не более 10 % ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, в сфере теплоснабжения - порядка 6% организаций", - сообщила Трунова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, счетная палата, жкх
РОССИЯ, Счетная палата, ЖКХ
09:16 24.06.2024
 
Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ

Счетная палата предлагает установить долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
"В прошлом году мы завершили мероприятие, посвященное сфере теплоснабжения, в этом завершили мероприятие, посвященное сфере водоснабжения. Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет. Потому что инфраструктура - это долгосрочная инвестиция", - сказала Трунова.
"Тарифная политика обозначает пределы инвестиционной привлекательности сектора, и хотелось бы, чтобы эти параметры были изначально установлены", - добавила она.
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Поставщиков ресурсов ЖКХ обяжут иметь инвестпрограммы
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Сейчас, по словам аудитора, ряд секторов в сфере ЖКХ сильно недофинансирован и непривлекателен для бизнеса из-за отсутствия внятной тарифной политики. "Например, водоснабжение, которое в части тарифа недофинансировано - то есть у нас средний тариф по России 33,6 рубля за 1 кубометр воды, а в магазине мы покупаем бутылочку воды 0,5 литра за 50 рублей", - сказала она.
При этом, по мнению Счетной палаты, власти должны установить требование обязательного наличия и исполнения инвестпрограмм для всех ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ.
"Утвержденные инвестиционные программы в 2022-2023 годах имели не более 10 % ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, в сфере теплоснабжения - порядка 6% организаций", - сообщила Трунова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
РОССИЯСчетная палатаЖКХ
 
 
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