https://1prime.ru/20240624/zhku-849455912.html

Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ

Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ - 24.06.2024, ПРАЙМ

Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ

Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T19:29+0300

2024-06-24T19:29+0300

2024-06-24T19:31+0300

кабмин

россия

жку

оплата жку

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг", — указано в сообщении. Отмечено, что документы для получения новых мер социальной поддержки будут запрашиваться в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия. Граждане смогут обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.В кабмине напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

https://1prime.ru/20240624/zhku-849428223.html

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