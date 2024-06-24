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Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ
Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ
Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T19:29+0300
2024-06-24T19:29+0300
2024-06-24T19:31+0300
кабмин
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг", — указано в сообщении. Отмечено, что документы для получения новых мер социальной поддержки будут запрашиваться в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия. Граждане смогут обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.В кабмине напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.
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россия, жку, оплата жку
Кабмин, РОССИЯ, ЖКУ, оплата ЖКУ
Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ
Кабмин: для получения субсидии на оплату ЖКУ достаточно заявления на госуслугах
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг", — указано в сообщении.
Отмечено, что документы для получения новых мер социальной поддержки будут запрашиваться в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия. Граждане смогут обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.
В кабмине напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.
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