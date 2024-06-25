https://1prime.ru/20240625/aeroekspress-849461077.html

Белоруссия изучает опыт "Аэроэкспресса" по перевозкам в аэропорт

Белоруссия изучает опыт "Аэроэкспресса" по перевозкам в аэропорт - 25.06.2024, ПРАЙМ

Белоруссия изучает опыт "Аэроэкспресса" по перевозкам в аэропорт

Белоруссия интересуется опытом российской компании "Аэроэкспресс" по организации железнодорожных перевозок между городом и аэропортами на фоне планов страны... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T08:25+0300

2024-06-25T08:25+0300

2024-06-25T08:25+0300

аэроэкспресс

транспорт

белоруссия

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Белоруссия интересуется опытом российской компании "Аэроэкспресс" по организации железнодорожных перевозок между городом и аэропортами на фоне планов страны организовать подобные перевозки у себя, сообщили РИА Новости в "Аэроэкспрессе". "Делегация Белорусской железной дороги посетила московскую компанию "Аэроэкспресс" в целях ознакомления с успешным опытом реализации железнодорожных пассажирских перевозок в аэропорты. Делегаты осмотрели инфраструктуру и подвижной состав "Аэроэкспресс", а также приняли участие в рабочем совещании со специалистами компании", - отметили в "Аэроэкспрессе". Представители "Аэроэкспресса" рассказали коллегам, как организовано железнодорожное сообщение между основными аэропортами Московского авиаузла и центром столицы и продемонстрировали, как осуществляется координация операционной деятельности в Едином диспетчерском центре компании и обслуживание подвижного состава в депо "Аэроэкспресс". Делегаты совершили поездку от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево на двухэтажном поезде "Аэроэкспресс", который был разработан по особому техзаданию компании с учетом специфики поездки в аэропорт. Гости, рассказали в российской компании, отметили комфортабельность подвижного состава, удобство тактового расписания, высокий уровень техоснащения депо, удобство пассажирских терминалов, объединенных со зданиями аэропортов в единый комплекс по принципу "сухие ноги" и высокую степень интеграции маршрутов "Аэроэкспресс" с городской транспортной системой Москвы. "В настоящее время в республике Беларусь осуществляется комплексная проработка проекта по организации железнодорожных пассажирских перевозок между Минском и Национальным аэропортом "Минск", - пояснили в "Аэроэкспрессе" интерес коллег к российскому опыту. "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и в настоящее время эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных составов. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов. Компания также запустила автобусные экспресс-маршруты от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево и от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово.

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аэроэкспресс, транспорт, белоруссия