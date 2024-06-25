https://1prime.ru/20240625/aktivy-849490766.html

В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме

В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме - 25.06.2024, ПРАЙМ

В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме

В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T20:41+0300

2024-06-25T20:41+0300

2024-06-25T20:53+0300

экономика

сша

активы

замороженные российские активы

g7

белый дом

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме."Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", — сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.

https://1prime.ru/20240618/aktivy-849259359.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, активы, замороженные российские активы, g7, белый дом