Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240625/aktivy-849490766.html
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме - 25.06.2024, ПРАЙМ
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме
В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T20:41+0300
2024-06-25T20:53+0300
экономика
сша
активы
замороженные российские активы
g7
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме."Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", — сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
https://1prime.ru/20240618/aktivy-849259359.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, активы, замороженные российские активы, g7, белый дом
Экономика, США, активы, замороженные российские активы, G7, Белый дом
20:41 25.06.2024 (обновлено: 20:53 25.06.2024)
 
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме

Белый дом: в G7 нет единого мнения, что делать с основной суммой активов РФ

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме.
"Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", — сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
СМИ: иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами
18 июня, 09:57
 
ЭкономикаСШАактивызамороженные российские активыG7Белый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала