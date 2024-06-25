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В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме - 25.06.2024, ПРАЙМ
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме
В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T20:41+0300
2024-06-25T20:41+0300
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ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме."Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", — сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
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сша, активы, замороженные российские активы, g7, белый дом
Экономика, США, активы, замороженные российские активы, G7, Белый дом
В G7 нет единого мнения по российским активам, заявили в Белом доме
Белый дом: в G7 нет единого мнения, что делать с основной суммой активов РФ
ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. В G7 нет единого мнения насчет использования основной суммой замороженных активов России, признали в Белом доме.
"Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", — сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
СМИ: иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами