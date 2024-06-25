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В "Алросе" оценили запасы алмазов
В "Алросе" оценили запасы алмазов - 25.06.2024, ПРАЙМ
В "Алросе" оценили запасы алмазов
Алмазодобывающая компания "Алроса" обладает совокупными запасами алмазов на 1,067 миллиарда каратов, которые она сможет добывать ещё около 30 лет при сохранении | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:38+0300
2024-06-25T10:38+0300
2024-06-25T10:38+0300
россия
алроса
алмазы
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МОСКВА, 25 июня - ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" обладает совокупными запасами алмазов на 1,067 миллиарда каратов, которые она сможет добывать ещё около 30 лет при сохранении текущего уровня добычи, сообщила компания. "В 2023 году "Алроса" обладала запасами 1,067 миллиарда каратов алмазов. Если мы разделим данный показатель на уровень добычи в 2023 году, то легко можно установить, что при текущем уровне алмазодобычи мы будем отрабатывать алмазы с установленной экономической эффективностью на протяжении больше 30 лет", - говорится в Telegram-канале "Алросы". Отмечается, что 58% предполагаемых общемировых запасов находится в России - 1,1 миллиарда каратов, из которых 78% сосредоточены в недрах Якутии, а 22% — на территории Архангельской области. "Алроса" продолжает геологоразведочные работы с целью развития минерально-сырьевой базы. Всего на территории РФ вскрыто более 1500 тел кимберлитов и родственных им пород, из них половина алмазоносны, а в четверти установлено наличие крупных алмазов. Можно только представить, какой потенциал скрывается в алмазоносных объектах", - добавляют в сообщении. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.
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россия, алроса, алмазы
В "Алросе" оценили запасы алмазов
"Алроса": компания обеспечена запасами алмазов на 30 лет добычи
МОСКВА, 25 июня - ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" обладает совокупными запасами алмазов на 1,067 миллиарда каратов, которые она сможет добывать ещё около 30 лет при сохранении текущего уровня добычи, сообщила компания.
"В 2023 году "Алроса" обладала запасами 1,067 миллиарда каратов алмазов. Если мы разделим данный показатель на уровень добычи в 2023 году, то легко можно установить, что при текущем уровне алмазодобычи мы будем отрабатывать алмазы с установленной экономической эффективностью на протяжении больше 30 лет", - говорится в Telegram-канале "Алросы".
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Отмечается, что 58% предполагаемых общемировых запасов находится в России - 1,1 миллиарда каратов, из которых 78% сосредоточены в недрах Якутии, а 22% — на территории Архангельской области.
"Алроса" продолжает геологоразведочные работы с целью развития минерально-сырьевой базы. Всего на территории РФ вскрыто более 1500 тел кимберлитов и родственных им пород, из них половина алмазоносны, а в четверти установлено наличие крупных алмазов. Можно только представить, какой потенциал скрывается в алмазоносных объектах", - добавляют в сообщении.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.