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Минфин прокомментировал отсрочку ввода ЕС сертификации алмазов из России
Минфин прокомментировал отсрочку ввода ЕС сертификации алмазов из России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Минфин прокомментировал отсрочку ввода ЕС сертификации алмазов из России
Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:34+0300
2024-06-25T13:34+0300
2024-06-25T13:35+0300
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санкции против рф
алмазы
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея нереализуема, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев."Это очередное подтверждение того, что то, что предлагают западные страны, во-первых, нереализуемо на этом этапе, а во-вторых, это, как я сказал на Питерском форуме, проявление такой неоколониальной политики этих стран, которое ущемляет не только Россию, но и всех западных участников рынка. Поэтому я считаю, что это было неизбежно", - ответил Моисеев на вопрос об ослаблении санкций ЕС, в частности смещении на полгода ввода сертификации алмазов."То, что они сделали, это реально под предлогом борьбы с "плохой Россией" фактически решили поставить под контроль всю алмазную отрасль во всех странах мира и вернуться, как я уже сказал, к неоколониальным практикам", - добавил замглавы Минфина.ЕС в понедельник отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. Кроме того, ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений. ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций с 1 января 2024 года.
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россия, ес, санкции против рф, алмазы
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, алмазы
Минфин прокомментировал отсрочку ввода ЕС сертификации алмазов из России
Минфин: отсрочка ввода ЕС сертификации российских алмазов была ожидаема
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея нереализуема, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
"Это очередное подтверждение того, что то, что предлагают западные страны, во-первых, нереализуемо на этом этапе, а во-вторых, это, как я сказал на Питерском форуме, проявление такой неоколониальной политики этих стран, которое ущемляет не только Россию, но и всех западных участников рынка. Поэтому я считаю, что это было неизбежно", - ответил Моисеев на вопрос об ослаблении санкций ЕС, в частности смещении на полгода ввода сертификации алмазов.
В "Алросе" оценили запасы алмазов
"То, что они сделали, это реально под предлогом борьбы с "плохой Россией" фактически решили поставить под контроль всю алмазную отрасль во всех странах мира и вернуться, как я уже сказал, к неоколониальным практикам", - добавил замглавы Минфина.
ЕС в понедельник отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. Кроме того, ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений. ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций с 1 января 2024 года.