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Умеренное снижение - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Умеренное снижение
Умеренное снижение - 25.06.2024, ПРАЙМ
Умеренное снижение
Инвесторы сдержанно встретили новость об утверждении очередного пакета антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,52% до 3098,05 п... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:05+0300
2024-06-25T09:05+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
спг
акции
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849461720.jpg?1719295516
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Инвесторы сдержанно встретили новость об утверждении очередного пакета антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,52% до 3098,05 п. Индекс РТС снизился на 0,55% до 1109,55 п. Очередной пакет санкций со стороны ЕС включает в себя запрет на транспортировку российского СПГ через порты стран Евросоюза. Ограничения не затрагивают прямой импорт СПГ в ЕС, однако введён запрет на его повторный экспорт. Запрещены инвестиции и поставки товаров, технологий и услуг для реализации проектов "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ", за завершение которых отвечает компания НОВАТЭК. Кроме того, власти ЕС наложили санкции на СПФС, созданную Банком России альтернативу платежной системе SWIFT. СПФС используется дружественными юрисдикциями, поэтому массовых отключений от нее ожидать не следует.Вчера стало известно о новых IPO на российском рынке. Первичные размещения своих акций на Московской бирже планируют лизинговая компания "Интерлизинг" и онлайн-ритейлер "Всеинструменрты.ру". Компания "Всеинструменты.ру" нацелена на выплату дивидендов в размере 50% и выше от чистой прибыли, начиная со второй половины 2025 года.Совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 177,2 руб. на одну привилегированную акцию. В 2023 году компания получила рекордную чистую прибыль. Транснефть уже несколько лет выплачивает 50% от прибыли по МСФО, несмотря на указанную в дивидендной политике норму дивидендных выплат на уровне 25% от прибыли.Золотодобывающая компания Южуралзолото провела SPO с дисконтом в 5,5% к рыночной стоимости акций и привлекла 8 млрд руб. Доля акций в свободном обращении увеличилась с 6% до 10%.Санкции ЕС затрагивают Совкомфлот. Компания уже с февраля находится под санкциями США и Великобританиями, поэтому введенные санкции не должны сильно отразиться на ее деятельности. Совкомфлот не осуществляет транспортировку нефти в страны Европы, однако могут возникнуть трудности с транзитом СПГ.Совкомбанк не исключает пересмотра прогноза по прибыли на 2024 год на фоне высокой ключевой ставки. Банк изначально прогнозировал снижение ставки до 12% к концу 2024 года, но затем пересмотрел прогноз до 16%, а теперь, учитывая текущий базовый прогноз по ключевой ставке на уровне 18%, планируется еще одна корректировка прогнозов.По данным Росавиации, пассажирооборот российских авиакомпаний в мае текущего года увеличился на 10,6% по сравнению с маем 2023 года. Аэрофлот – очевидный бенефициар позитивной динамики показателей пассажирооборота в отрасли.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, спг, акции, санкции против рф
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, СПГ, Акции, санкции против РФ
09:05 25.06.2024
 

Умеренное снижение

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Инвесторы сдержанно встретили новость об утверждении очередного пакета антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,52% до 3098,05 п. Индекс РТС снизился на 0,55% до 1109,55 п. Очередной пакет санкций со стороны ЕС включает в себя запрет на транспортировку российского СПГ через порты стран Евросоюза. Ограничения не затрагивают прямой импорт СПГ в ЕС, однако введён запрет на его повторный экспорт. Запрещены инвестиции и поставки товаров, технологий и услуг для реализации проектов "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ", за завершение которых отвечает компания НОВАТЭК. Кроме того, власти ЕС наложили санкции на СПФС, созданную Банком России альтернативу платежной системе SWIFT. СПФС используется дружественными юрисдикциями, поэтому массовых отключений от нее ожидать не следует.
Вчера стало известно о новых IPO на российском рынке. Первичные размещения своих акций на Московской бирже планируют лизинговая компания "Интерлизинг" и онлайн-ритейлер "Всеинструменрты.ру". Компания "Всеинструменты.ру" нацелена на выплату дивидендов в размере 50% и выше от чистой прибыли, начиная со второй половины 2025 года.
Совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 177,2 руб. на одну привилегированную акцию. В 2023 году компания получила рекордную чистую прибыль. Транснефть уже несколько лет выплачивает 50% от прибыли по МСФО, несмотря на указанную в дивидендной политике норму дивидендных выплат на уровне 25% от прибыли.
Золотодобывающая компания Южуралзолото провела SPO с дисконтом в 5,5% к рыночной стоимости акций и привлекла 8 млрд руб. Доля акций в свободном обращении увеличилась с 6% до 10%.
Санкции ЕС затрагивают Совкомфлот. Компания уже с февраля находится под санкциями США и Великобританиями, поэтому введенные санкции не должны сильно отразиться на ее деятельности. Совкомфлот не осуществляет транспортировку нефти в страны Европы, однако могут возникнуть трудности с транзитом СПГ.
Совкомбанк не исключает пересмотра прогноза по прибыли на 2024 год на фоне высокой ключевой ставки. Банк изначально прогнозировал снижение ставки до 12% к концу 2024 года, но затем пересмотрел прогноз до 16%, а теперь, учитывая текущий базовый прогноз по ключевой ставке на уровне 18%, планируется еще одна корректировка прогнозов.
По данным Росавиации, пассажирооборот российских авиакомпаний в мае текущего года увеличился на 10,6% по сравнению с маем 2023 года. Аэрофлот – очевидный бенефициар позитивной динамики показателей пассажирооборота в отрасли.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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