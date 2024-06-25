Всего один шаг. Рынок стоит на краю

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 85,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей и композитному индексу цен на жилье в США.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 098 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует некоторое улучшение ситуации в ценах на нефть. При этом в ходе сессии продажи могут активизироваться в случае дальнейшего укрепления национальной валюты, что приведет к продолжению негативной динамики на фондовом рынке. В результате, к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 3 000 пунктов.По итогам понедельника на валютной секции Московской биржи юань снизился на 2,9%, отступив до 11,7 рубля. Сегодня ожидаем сохранение тенденции на укрепление национальной валюты, чему способствует высокий спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В результате, пара юань/рубль в ходе торгов может продолжить негативную динамику и отступить в район 11,5 рубля. На наш взгляд, после прохождения пика налоговых выплат на этой неделе, уже в начале июля китайская валюта может перейти к восстановлению и на среднесрочном горизонте вернуться в район 12 рублей.
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 85,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей и композитному индексу цен на жилье в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 098 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует некоторое улучшение ситуации в ценах на нефть. При этом в ходе сессии продажи могут активизироваться в случае дальнейшего укрепления национальной валюты, что приведет к продолжению негативной динамики на фондовом рынке. В результате, к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 3 000 пунктов.
По итогам понедельника на валютной секции Московской биржи юань снизился на 2,9%, отступив до 11,7 рубля. Сегодня ожидаем сохранение тенденции на укрепление национальной валюты, чему способствует высокий спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В результате, пара юань/рубль в ходе торгов может продолжить негативную динамику и отступить в район 11,5 рубля. На наш взгляд, после прохождения пика налоговых выплат на этой неделе, уже в начале июля китайская валюта может перейти к восстановлению и на среднесрочном горизонте вернуться в район 12 рублей.
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