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Всего один шаг. Рынок стоит на краю - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Всего один шаг. Рынок стоит на краю
Всего один шаг. Рынок стоит на краю - 25.06.2024, ПРАЙМ
Всего один шаг. Рынок стоит на краю
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:11+0300
2024-06-25T09:11+0300
мнения аналитиков
курсы валют
акции
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849462179.jpg?1719295883
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 85,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей и композитному индексу цен на жилье в США.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 098 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует некоторое улучшение ситуации в ценах на нефть. При этом в ходе сессии продажи могут активизироваться в случае дальнейшего укрепления национальной валюты, что приведет к продолжению негативной динамики на фондовом рынке. В результате, к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 3 000 пунктов.По итогам понедельника на валютной секции Московской биржи юань снизился на 2,9%, отступив до 11,7 рубля. Сегодня ожидаем сохранение тенденции на укрепление национальной валюты, чему способствует высокий спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В результате, пара юань/рубль в ходе торгов может продолжить негативную динамику и отступить в район 11,5 рубля. На наш взгляд, после прохождения пика налоговых выплат на этой неделе, уже в начале июля китайская валюта может перейти к восстановлению и на среднесрочном горизонте вернуться в район 12 рублей.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Акции, индекс Мосбиржи
09:11 25.06.2024
 

Всего один шаг. Рынок стоит на краю

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 85,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей и композитному индексу цен на жилье в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 098 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует некоторое улучшение ситуации в ценах на нефть. При этом в ходе сессии продажи могут активизироваться в случае дальнейшего укрепления национальной валюты, что приведет к продолжению негативной динамики на фондовом рынке. В результате, к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 3 000 пунктов.
По итогам понедельника на валютной секции Московской биржи юань снизился на 2,9%, отступив до 11,7 рубля. Сегодня ожидаем сохранение тенденции на укрепление национальной валюты, чему способствует высокий спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В результате, пара юань/рубль в ходе торгов может продолжить негативную динамику и отступить в район 11,5 рубля. На наш взгляд, после прохождения пика налоговых выплат на этой неделе, уже в начале июля китайская валюта может перейти к восстановлению и на среднесрочном горизонте вернуться в район 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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