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Рынок на важной поддержке - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Рынок на важной поддержке
Рынок на важной поддержке - 25.06.2024, ПРАЙМ
Рынок на важной поддержке
Индекс Мосбиржи вчера продолжил сползать после сильного выноса на прошлой неделе от 3000 п. На закрытии вечерки было 3090 п., или -0,8% за сутки. И уже здесь... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:46+0300
2024-06-25T09:46+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849463206.jpg?1719297988
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера продолжил сползать после сильного выноса на прошлой неделе от 3000 п. На закрытии вечерки было 3090 п., или -0,8% за сутки. И уже здесь принципиальная техническая поддержка, оберегающая индекс от провала на годовое дно. Пока рассматриваем это как коррекцию после всплеска с последующим возобновлением роста. Ориентир вверх на лето в 3300 п. не меняется.Сильнее рынка вчера были акции банка МКБ (+4,8%). Сегодня там годовое общее собрание акционеров. Акции вернулись на максимумы начала апреля, а в перспективе года их фундаментальная стоимость еще на 20% выше текущих.Слабее рынка были акции золотодобытчика Селигдара (-3,9%) на фоне задержания президента корпорации. В компании уверяют, что на операционной деятельности это не отразится, но биржевой сентимент явно ухудшился. Стоит дождаться подробностей дела.А рубль вновь укрепился. Резкое восстановление инвалют в конце прошлой недели вновь сменяется активным откатом понедельника — фьючерсы на доллар и евро потеряли по 2%, а биржевой юань упал на 3%. Причина — на фоне риска вторичных санкций была приостановка платежей крупного китайского банка в интересах российской стороны. Интересные технические поддержки в USD, EUR, CNY ниже текущих еще на пару процентов.
ПРАЙМ
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
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40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
09:46 25.06.2024
 

Рынок на важной поддержке

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера продолжил сползать после сильного выноса на прошлой неделе от 3000 п. На закрытии вечерки было 3090 п., или -0,8% за сутки. И уже здесь принципиальная техническая поддержка, оберегающая индекс от провала на годовое дно. Пока рассматриваем это как коррекцию после всплеска с последующим возобновлением роста. Ориентир вверх на лето в 3300 п. не меняется.
Сильнее рынка вчера были акции банка МКБ (+4,8%). Сегодня там годовое общее собрание акционеров. Акции вернулись на максимумы начала апреля, а в перспективе года их фундаментальная стоимость еще на 20% выше текущих.
Слабее рынка были акции золотодобытчика Селигдара (-3,9%) на фоне задержания президента корпорации. В компании уверяют, что на операционной деятельности это не отразится, но биржевой сентимент явно ухудшился. Стоит дождаться подробностей дела.
А рубль вновь укрепился. Резкое восстановление инвалют в конце прошлой недели вновь сменяется активным откатом понедельника — фьючерсы на доллар и евро потеряли по 2%, а биржевой юань упал на 3%. Причина — на фоне риска вторичных санкций была приостановка платежей крупного китайского банка в интересах российской стороны. Интересные технические поддержки в USD, EUR, CNY ниже текущих еще на пару процентов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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