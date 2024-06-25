Рынок на важной поддержке

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера продолжил сползать после сильного выноса на прошлой неделе от 3000 п. На закрытии вечерки было 3090 п., или -0,8% за сутки. И уже здесь принципиальная техническая поддержка, оберегающая индекс от провала на годовое дно. Пока рассматриваем это как коррекцию после всплеска с последующим возобновлением роста. Ориентир вверх на лето в 3300 п. не меняется.Сильнее рынка вчера были акции банка МКБ (+4,8%). Сегодня там годовое общее собрание акционеров. Акции вернулись на максимумы начала апреля, а в перспективе года их фундаментальная стоимость еще на 20% выше текущих.Слабее рынка были акции золотодобытчика Селигдара (-3,9%) на фоне задержания президента корпорации. В компании уверяют, что на операционной деятельности это не отразится, но биржевой сентимент явно ухудшился. Стоит дождаться подробностей дела.А рубль вновь укрепился. Резкое восстановление инвалют в конце прошлой недели вновь сменяется активным откатом понедельника — фьючерсы на доллар и евро потеряли по 2%, а биржевой юань упал на 3%. Причина — на фоне риска вторичных санкций была приостановка платежей крупного китайского банка в интересах российской стороны. Интересные технические поддержки в USD, EUR, CNY ниже текущих еще на пару процентов.
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера продолжил сползать после сильного выноса на прошлой неделе от 3000 п. На закрытии вечерки было 3090 п., или -0,8% за сутки. И уже здесь принципиальная техническая поддержка, оберегающая индекс от провала на годовое дно. Пока рассматриваем это как коррекцию после всплеска с последующим возобновлением роста. Ориентир вверх на лето в 3300 п. не меняется.
Сильнее рынка вчера были акции банка МКБ (+4,8%). Сегодня там годовое общее собрание акционеров. Акции вернулись на максимумы начала апреля, а в перспективе года их фундаментальная стоимость еще на 20% выше текущих.
Слабее рынка были акции золотодобытчика Селигдара (-3,9%) на фоне задержания президента корпорации. В компании уверяют, что на операционной деятельности это не отразится, но биржевой сентимент явно ухудшился. Стоит дождаться подробностей дела.
А рубль вновь укрепился. Резкое восстановление инвалют в конце прошлой недели вновь сменяется активным откатом понедельника — фьючерсы на доллар и евро потеряли по 2%, а биржевой юань упал на 3%. Причина — на фоне риска вторичных санкций была приостановка платежей крупного китайского банка в интересах российской стороны. Интересные технические поддержки в USD, EUR, CNY ниже текущих еще на пару процентов.
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