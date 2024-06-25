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Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Шойгу и Герасимова - 25.06.2024, ПРАЙМ

Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова,... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T14:50+0300

2024-06-25T14:50+0300

2024-06-25T14:50+0300

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, говорится в заявлении на сайте суда. "Двадцать четвертого июня досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере с10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023", — говорится в заявлении. МУС обвиняет бывшего министра обороны РФ Шойгу и главу генштаба Герасимова в якобы атаке на гражданские объекты на Украине, причинении вреда гражданскому населению или объектам и преступлениях против человечности.В суде в том числе полагают, что глава генштаба и бывший глава МО РФ якобы ответственны за удары по украинской энергоструктуре. Отмечается, что содержимое ордеров засекречено, чтобы, по утверждению МУС, "защитить свидетелей и обеспечить защиту расследования". Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://1prime.ru/20240604/mus-848795402.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мус, решение мус, сергей шойгу, валерий герасимов