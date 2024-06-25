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Россия пустит Китай в сокровенный регион, куда нет хода Западу - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Россия пустит Китай в сокровенный регион, куда нет хода Западу
Россия пустит Китай в сокровенный регион, куда нет хода Западу - 25.06.2024, ПРАЙМ
Россия пустит Китай в сокровенный регион, куда нет хода Западу
Новость о том, что на фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь", по которому можно доставлять грузы из Шанхая в... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T08:00+0300
2024-06-25T08:00+0300
мнения аналитиков
ямал спг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849441585.jpg?1719291601
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Новость о том, что на фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь", по которому можно доставлять грузы из Шанхая в Гамбург за 18 дней вместо 35 дней по маршруту через Суэцкий канал, выглядит вполне логично. Ключевая задача России в текущих условиях — максимально экономически эффективно использовать потенциал Арктики и Северного морского пути, учитывая интересы национальной безопасности. Помимо выгод географического положения, Россия обладает и технологическим преимуществом в Арктике: является единственной страной в мире, обладающей атомным ледокольным флотом. Китай также делает шаги в сторону строительства своих атомных ледоколов, запустив соответствующую программу в 2019 году, но пока в качестве эксперимента. В то же время, сама Россия использует Севморпуть для экспорта ряда природных ресурсов, включая СПГ и промышленные металлы, но это не обеспечивает загрузку маршрута, сколько-либо сопоставимую с Суэцким каналом или даже маршрутом через мыс Доброй Надежды. Очевидно, что только кратный рост загрузки и развитие инфраструктуры Северного морского пути может сделать его соизмеримой альтернативой для других действующих маршрутов из Азии в Европу. В этом отношении Китай как "фабрика мира" является естественным союзником России. Присутствие Китая позволит ускорить освоение природных богатств региона. Известные проекты Ямал СПГ и Арктик СПГ-2, в которых участвуют китайские компании, своего рода проба пера. Кроме того, Китай способен обеспечить заметно больший, чем сейчас, грузовой трафик. Другой формой участия могут стать инвестиции в инфраструктурные объекты, включая порты на Севере. Участие Китая в проектах Севморпути должно отвечать целям и задачам национальной безопасности и поэтому требует внимательного изучения экспертным сообществом. Россия обладает уникальным атомным ледокольным флотом, который позволит зарабатывать на китайском трафике за счет предоставления транспортных услуг. Однако развитие собственного китайского ледокольного флота может ограничить потенциальные выгоды России от развития проекта. С точки зрения доступа к инфраструктуре и к инвестициям в проекты региона Россия должна балансировать и ориентироваться не только на сотрудничество с Китаем, но и на кооперацию с Индией и странами АСЕАН, которые также заинтересованы в развитии Северного морского пути и его коммерческой эксплуатации. Понятна и обеспокоенность Запада – у них гораздо меньше возможностей закрепиться в приполярных районах и их осваивать. Нет у западных стран и необходимого ледокольного флота. США раньше развивали Аляску, но с распадом Советского Союза сосредоточились на других проблемах. В результате они значительно отстали, и хотя бы для того, чтобы выйти на паритет, им предстоит долгий путь. Автор - Максим Кузнецов, председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС), советник президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества, автор телеграм-канала "Поворот на Восток".
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Максим Кузнецов
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Максим Кузнецов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847870648_0:10:703:713_100x100_80_0_0_43a66e20a90b0d01dd3e2a0cb5a7df11.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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мнения аналитиков, ямал спг
Мнения аналитиков, Ямал СПГ
08:00 25.06.2024
 
Россия пустит Китай в сокровенный регион, куда нет хода Западу

Эксперт Кузнецов: присутствие Китая в Арктике поможет ее освоить, но несет риски

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Председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов
Максим Кузнецов
Председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС)
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Новость о том, что на фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь", по которому можно доставлять грузы из Шанхая в Гамбург за 18 дней вместо 35 дней по маршруту через Суэцкий канал, выглядит вполне логично.
Ключевая задача России в текущих условиях — максимально экономически эффективно использовать потенциал Арктики и Северного морского пути, учитывая интересы национальной безопасности. Помимо выгод географического положения, Россия обладает и технологическим преимуществом в Арктике: является единственной страной в мире, обладающей атомным ледокольным флотом. Китай также делает шаги в сторону строительства своих атомных ледоколов, запустив соответствующую программу в 2019 году, но пока в качестве эксперимента.
В то же время, сама Россия использует Севморпуть для экспорта ряда природных ресурсов, включая СПГ и промышленные металлы, но это не обеспечивает загрузку маршрута, сколько-либо сопоставимую с Суэцким каналом или даже маршрутом через мыс Доброй Надежды. Очевидно, что только кратный рост загрузки и развитие инфраструктуры Северного морского пути может сделать его соизмеримой альтернативой для других действующих маршрутов из Азии в Европу. В этом отношении Китай как "фабрика мира" является естественным союзником России.
Присутствие Китая позволит ускорить освоение природных богатств региона. Известные проекты Ямал СПГ и Арктик СПГ-2, в которых участвуют китайские компании, своего рода проба пера. Кроме того, Китай способен обеспечить заметно больший, чем сейчас, грузовой трафик. Другой формой участия могут стать инвестиции в инфраструктурные объекты, включая порты на Севере.
Участие Китая в проектах Севморпути должно отвечать целям и задачам национальной безопасности и поэтому требует внимательного изучения экспертным сообществом. Россия обладает уникальным атомным ледокольным флотом, который позволит зарабатывать на китайском трафике за счет предоставления транспортных услуг. Однако развитие собственного китайского ледокольного флота может ограничить потенциальные выгоды России от развития проекта.
С точки зрения доступа к инфраструктуре и к инвестициям в проекты региона Россия должна балансировать и ориентироваться не только на сотрудничество с Китаем, но и на кооперацию с Индией и странами АСЕАН, которые также заинтересованы в развитии Северного морского пути и его коммерческой эксплуатации.
Понятна и обеспокоенность Запада – у них гораздо меньше возможностей закрепиться в приполярных районах и их осваивать. Нет у западных стран и необходимого ледокольного флота. США раньше развивали Аляску, но с распадом Советского Союза сосредоточились на других проблемах. В результате они значительно отстали, и хотя бы для того, чтобы выйти на паритет, им предстоит долгий путь.
Автор - Максим Кузнецов, председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС), советник президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества, автор телеграм-канала "Поворот на Восток".

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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