https://1prime.ru/20240625/assanzh--849459526.html

Ассанж освобожден из британской тюрьмы

Ассанж освобожден из британской тюрьмы - 25.06.2024, ПРАЙМ

Ассанж освобожден из британской тюрьмы

Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T05:14+0300

2024-06-25T05:14+0300

2024-06-25T05:15+0300

джулиан ассанж

великобритания

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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х. "Джулиан Ассанж свободен", - отмечается в сообщении. Как уточнили в Wikileaks, накануне суд в Лондоне вынес решение выпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он провел 1901 день, пытаясь оспорить экстрадицию в Соединенные Штаты. На видео, сопровождающем публикацию, запечатлено, как гладко выбритый Ассанж держит лист бумаги и ручку, после чего поднимается по трапу в самолет. "После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой", - подчеркивается в посте. До этого сообщалось, что Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США, предусматривающую частичное признание вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.

https://1prime.ru/20240326/assanzh-846726200.html

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