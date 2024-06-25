Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ассанж освобожден из британской тюрьмы - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/assanzh--849459526.html
Ассанж освобожден из британской тюрьмы
Ассанж освобожден из британской тюрьмы - 25.06.2024, ПРАЙМ
Ассанж освобожден из британской тюрьмы
Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T05:14+0300
2024-06-25T05:15+0300
джулиан ассанж
великобритания
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83547/21/835472124_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_a24c0bbff252d2f1cabf2261f54fa38e.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х. "Джулиан Ассанж свободен", - отмечается в сообщении. Как уточнили в Wikileaks, накануне суд в Лондоне вынес решение выпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он провел 1901 день, пытаясь оспорить экстрадицию в Соединенные Штаты. На видео, сопровождающем публикацию, запечатлено, как гладко выбритый Ассанж держит лист бумаги и ручку, после чего поднимается по трапу в самолет. "После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой", - подчеркивается в посте. До этого сообщалось, что Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США, предусматривающую частичное признание вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.
https://1prime.ru/20240326/assanzh-846726200.html
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83547/21/835472124_0:0:1799:1349_1920x0_80_0_0_0e0e77c83924b32b649de7e8170a3748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джулиан ассанж, великобритания, сша
Джулиан Ассанж, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
05:14 25.06.2024 (обновлено: 05:15 25.06.2024)
 
Ассанж освобожден из британской тюрьмы

Ассанж освобожден из тюрьмы в Британии и летит в Австралию

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х.
"Джулиан Ассанж свободен", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в Wikileaks, накануне суд в Лондоне вынес решение выпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он провел 1901 день, пытаясь оспорить экстрадицию в Соединенные Штаты.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа
26 марта, 19:26
На видео, сопровождающем публикацию, запечатлено, как гладко выбритый Ассанж держит лист бумаги и ручку, после чего поднимается по трапу в самолет.
"После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой", - подчеркивается в посте.
До этого сообщалось, что Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США, предусматривающую частичное признание вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.
 
Джулиан АссанжВЕЛИКОБРИТАНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала