https://1prime.ru/20240625/avtotor-849491999.html
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов - 25.06.2024, ПРАЙМ
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов
Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова президента компании Денис Пак. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T22:17+0300
2024-06-25T22:17+0300
2024-06-25T22:17+0300
экономика
россия
автотор
калининград
https://cdnn.1prime.ru/img/84037/25/840372517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b14ce63ae899d14bad0cf0f9105dbae6.jpg
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова президента компании Денис Пак."Это позволяет производить собственные компоненты для электродвижения. Я уже говорил — это электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки", — сказал он."Автотор" не исключает возможности производства автоматических коробок передач, рулевых и тормозных систем для автомобилей в будущем. Президент компании отметил, что автокомпоненты будут производиться вместе с партнерами.Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год.До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
https://1prime.ru/20240613/avtotor-849112317.html
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84037/25/840372517_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_20e5255a9d9e31e1498d602887d8428c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автотор, калининград
Экономика, РОССИЯ, Автотор, КАЛИНИНГРАД
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов
"Автотор" наладит собственное литейное производство для выпуска автокомпонентов
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru"
со ссылкой на слова президента компании Денис Пак.
"Это позволяет производить собственные компоненты для электродвижения. Я уже говорил — это электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки", — сказал он.
"Автотор" не исключает возможности производства автоматических коробок передач, рулевых и тормозных систем для автомобилей в будущем. Президент компании отметил, что автокомпоненты будут производиться вместе с партнерами.
Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год.
До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку