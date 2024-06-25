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"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов

"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов - 25.06.2024, ПРАЙМ

"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов

Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова президента компании Денис Пак. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T22:17+0300

2024-06-25T22:17+0300

2024-06-25T22:17+0300

экономика

россия

автотор

калининград

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова президента компании Денис Пак."Это позволяет производить собственные компоненты для электродвижения. Я уже говорил — это электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки", — сказал он."Автотор" не исключает возможности производства автоматических коробок передач, рулевых и тормозных систем для автомобилей в будущем. Президент компании отметил, что автокомпоненты будут производиться вместе с партнерами.Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год.До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://1prime.ru/20240613/avtotor-849112317.html

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россия, автотор, калининград