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"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов - 25.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240625/avtotor-849491999.html
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов - 25.06.2024, ПРАЙМ
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов
Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова президента компании Денис Пак. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T22:17+0300
2024-06-25T22:17+0300
экономика
россия
автотор
калининград
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова президента компании Денис Пак."Это позволяет производить собственные компоненты для электродвижения. Я уже говорил — это электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки", — сказал он."Автотор" не исключает возможности производства автоматических коробок передач, рулевых и тормозных систем для автомобилей в будущем. Президент компании отметил, что автокомпоненты будут производиться вместе с партнерами.Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год.До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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россия, автотор, калининград
Экономика, РОССИЯ, Автотор, КАЛИНИНГРАД
22:17 25.06.2024
 
"Автотор" наладит выпуск собственных автокомпонентов

"Автотор" наладит собственное литейное производство для выпуска автокомпонентов

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание завода "Автотор" в Калининграде
Здание завода Автотор в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" запустит собственное производство автокомпонентов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова президента компании Денис Пак.
"Это позволяет производить собственные компоненты для электродвижения. Я уже говорил — это электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки", — сказал он.
"Автотор" не исключает возможности производства автоматических коробок передач, рулевых и тормозных систем для автомобилей в будущем. Президент компании отметил, что автокомпоненты будут производиться вместе с партнерами.
Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год.
До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
Автотор - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку
13 июня, 05:25
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоторКАЛИНИНГРАД
 
 
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