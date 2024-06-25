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В российских банках в мае сократились средства компаний и населения

В российских банках в мае сократились средства компаний и населения - 25.06.2024, ПРАЙМ

В российских банках в мае сократились средства компаний и населения

Средства компаний в банках РФ в мае сократились на 2,2% по сравнению с апрелем, населения - увеличились на 2,6%, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:27+0300

2024-06-25T17:27+0300

2024-06-25T17:29+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Средства компаний в банках РФ в мае сократились на 2,2% по сравнению с апрелем, населения - увеличились на 2,6%, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. "Средства юрлиц сократились на 1,3 триллиона рублей (-2,2%) после значительного притока в апреле - на 5,0%", - сказано в материалах. Отмечается, что это связано со смещением срока уплаты налогов за апрель и первый квартал 2024 года на начало мая, поэтому имеет смысл смотреть на совокупную динамику апреля и мая. За два месяца прирост составил 1,4 триллиона рублей (+2,7%). "Средства населения увеличились на значительные 1,3 триллиона рублей (+2,6 после +2,1% в апреле) в условиях привлекательных депозитных ставок", - говорится в обзоре ЦБ. Также указывается, что такая динамика нетипична для мая, поскольку обычно в этом месяце средства населения растут незначительно или даже снижаются из-за роста предотпускных расходов и длинных праздников. Всего же с начала года прирост средств населения составил 4 триллиона рублей (+8,7%), что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда прирост был 1 триллион рублей (+2,8%).

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