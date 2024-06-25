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В Кремле рассказали, чьи интересы обслуживают оставшиеся западные банки
В Кремле рассказали, чьи интересы обслуживают оставшиеся западные банки - 25.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, чьи интересы обслуживают оставшиеся западные банки
Оставшиеся в России западные банки работают в интересах зарубежных клиентов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:48+0300
2024-06-25T13:48+0300
2024-06-25T13:50+0300
дмитрий песков
кремль
западные компании
банки
санкции против рф
raiffeisen bank
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Оставшиеся в России западные банки работают в интересах зарубежных клиентов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вы не забывайте, что здесь работает очень много западного бизнеса в российской экономике, у них здесь огромные многомиллиардные инвестиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости присутствия западных кредитных организаций в РФ. И если эти банки прекратят свою деятельность, зарубежным компаниям будет нанесен ущерб так же, как и российским, добавил представитель Кремля. Подразделения крупных европейских банков продолжают работать в России, невзирая на публичные обещания свернуть деятельность. Сделать это оказалось сложнее, чем просто обозначить намерения, отмечало в середине мая агентство Bloomberg.Ранее Financial Times подсчитала, что крупнейшие европейские банки, продолжающие работать в России, заплатили в российский бюджет более 800 миллионов евро налогов в прошлом году. Эта сумма в четыре раза больше, чем до начала боевых действий на Украине, Речь идет о Raiffeisen, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.Как пишет Financial Times, "иностранные кредиторы выиграли не только от более высоких процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Так как лишили их конкурентов по международным платежам".
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дмитрий песков, кремль, западные компании, банки, санкции против рф, raiffeisen bank
Дмитрий Песков, Кремль, западные компании, Банки, санкции против РФ, Raiffeisen Bank
В Кремле рассказали, чьи интересы обслуживают оставшиеся западные банки
Песков: оставшиеся в РФ западные банки работают в интересах зарубежных клиентов
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Оставшиеся в России западные банки работают в интересах зарубежных клиентов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы не забывайте, что здесь работает очень много западного бизнеса в российской экономике, у них здесь огромные многомиллиардные инвестиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости присутствия западных кредитных организаций в РФ.
И если эти банки прекратят свою деятельность, зарубежным компаниям будет нанесен ущерб так же, как и российским, добавил представитель Кремля.
Подразделения крупных европейских банков продолжают работать в России, невзирая на публичные обещания свернуть деятельность. Сделать это оказалось сложнее, чем просто обозначить намерения, отмечало в середине мая агентство Bloomberg
.
Ранее Financial Times
подсчитала, что крупнейшие европейские банки, продолжающие работать в России, заплатили в российский бюджет более 800 миллионов евро налогов в прошлом году. Эта сумма в четыре раза больше, чем до начала боевых действий на Украине, Речь идет о Raiffeisen, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.
Как пишет Financial Times, "иностранные кредиторы выиграли не только от более высоких процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Так как лишили их конкурентов по международным платежам".
Выхода нет. Европейские банки зарабатывают на застрявших в России деньгах